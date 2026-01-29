L’ASSE traverse une semaine agitée marquée par la fin de l’ère Eirik Horneland. Malgré une séparation actée, le club a choisi de maintenir son entraîneur sur le banc contre Boulogne. Une décision étonnante, mais réfléchie, dans un contexte de forte instabilité.

L’AS Saint-Étienne vit des jours particulièrement mouvementés. En coulisses, le sprint final du mercato hivernal monopolise l’attention des dirigeants, tandis que le dossier de l’entraîneur est venu s’ajouter à une situation déjà sous tension. Après un an sur le banc, Eirik Horneland va quitter l’ASSE. Arrivé en janvier dernier avec l’ambition de redresser un club fragilisé, le technicien norvégien n’a pas réussi à inverser la tendance. Le bilan est sévère. Une relégation au terme d’une saison marquée par un niveau insuffisant.

Et une cinquième place en Ligue 2 après 20 journées, insuffisante pour rassurer une direction tournée vers un retour immédiat en Ligue 1. Malgré ce constat, les dirigeants stéphanois ont fait un choix surprenant : maintenir Horneland sur le banc pour la réception de Boulogne ce week-end. Une dernière sortie avant la passation de pouvoir. Un choix qui interroge, mais qui s’inscrit dans une logique précise.

Eirik Horneland maintenu pour éviter le chaos

La première raison est humaine et sportive. Eirik Horneland est partant pour assurer cette dernière mission. Un point fondamental pour la direction. Le Norvégien n’est pas un tricheur. Il a annoncé son départ à ses joueurs et s’est engagé à jouer le rôle à fond jusqu’au bout. Dans ce contexte, l’idée d’un vestiaire qui « lâcherait » son entraîneur n’a plus lieu d’être. Ceux qui auraient pu ne pas jouer le jeu pour provoquer un changement n’en ont désormais plus besoin. Le message est clair, l’objectif reste collectif.

Ensuite, l’ASSE ne disposait pas de solution crédible pour un intérim. Laurent Huard, souvent appelé dans ces situations, n’a jamais remporté de match dans ce rôle et n’apprécie pas cette fonction. Le placer à nouveau en première ligne aurait pu fragiliser davantage le groupe et créer une forme de panique sportive. En conservant Horneland, le club a cherché à préserver un minimum de stabilité dans une période déjà troublée.

Un choix pragmatique en attendant le nouveau coach de l'ASSE

Sur le plan pratique, le timing a également pesé. Selon L’Équipe, la piste menant à Philippe Montanier n’a pas pu aboutir immédiatement, l’entraîneur étant actuellement en vacances en Australie. Le calendrier était trop serré pour boucler une arrivée express avant Boulogne. Dans ces conditions, maintenir Horneland apparaissait comme la solution la plus cohérente.

La direction souhaitait aussi offrir une dernière soirée à son entraîneur, même si cet aspect reste secondaire. En interne, l’homme est apprécié. Le club reste convaincu qu’il aurait pu réussir dans un contexte moins défavorable, sans ces blessures à répétition qui ont plombé sa saison. Ce maintien temporaire permet enfin d’éviter une rupture brutale avant l’arrivée du prochain entraîneur.

Reste une vérité implacable. Seul le résultat de ce week-end permettra de juger la pertinence de cette décision. Dans cette période de tourmente, le groupe stéphanois devra faire preuve de solidité et d’unité. Une victoire contre Boulogne serait plus qu’un simple succès. Elle éviterait de compromettre une mission montée déjà sous pression et offrirait une sortie digne à un entraîneur sur le départ.