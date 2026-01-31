Après plusieurs rencontres consécutives à domicile sans pouvoir compter sur l’appui de la totalité de ses tribunes, l’AS Saint-Etienne (ASSE) retrouvait un Chaudron plein lors de la 21ème journée de Ligue 2 ce samedi soir. Résumé de la rencontre entre les Verts et Boulogne-Sur-Mer.

L’heure était à la reconquête pour l’ASSE. Après une défaite qui a beaucoup fait parler à Reims, le week-end dernier, les Verts étaient attendus au tournant à domicile face au promu nordiste. Les stéphanois sont en chute libre au classement et se devaient de rester au contact du podium.

Une première cauchemardesque pour l'ASSE

Dès la 8e minute, l’ASSE se fait surprendre en voulant jouer trop haut : la défense mal alignée se fait prendre dans le dos, El Farissi s’engouffre côté droit et sert parfaitement Lecolier, arrivé en soutien, qui ajuste Larsonneur d’un tir du droit plein de maîtrise pour ouvrir le score sous ses nouvelles couleurs de l’USBCO. Sonnés mais pas abattus, les Verts tentent de réagir, mettent plus d’intensité dans les duels et cherchent à poser le jeu, mais le match bascule un peu plus à la 26e minute avec l’expulsion de João Ferreira, auteur d’un second carton jaune, laissant Saint-Étienne à dix contre onze pour plus d’une heure.

Malgré l’infériorité numérique, l’ASSE s’accroche, à l’image du retour décisif de Nadé à la 41e : Fatar, lancé plein axe après un une-deux avec El Farissi, se présente en bonne position, mais le défenseur stéphanois revient in extremis pour contrer et soulager son gardien. Cependant, Boulogne finit mieux cette première période, confisque davantage le ballon et pousse une équipe stéphanoise courageuse mais émoussée. À la pause, les Verts sont menés 0-1, plombés par l’ouverture rapide de Lecolier malgré une vraie réaction collective.

La deuxième ne change rien

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne tente de se relancer avec un double changement dès la 46e minute : Irvin Cardona cède sa place à Zuriko Davitashvili, tandis qu’Igor Miladinovic est remplacé par le tout jeune Nadir El-Jamali, 18 ans, lancé dans un contexte brûlant. Les Verts montrent de meilleures intentions et se projettent vite vers l’avant. À la 52e, Nadé remonte le ballon avec autorité jusqu’à la médiane, mais sa passe mal assurée vers Tardieu manque d’être interceptée ; El-Jamali veille, récupère et lance une transition rapide. Stassin se retrouve en excellente position dans la surface, prêt à frapper, mais Gourville surgit au dernier moment et détourne in extremis.

Boulogne ne se contente pas de gérer et reste dangereux en contre. À la 75e, Corentin Fatou, fraîchement entré, est servi d’une louche parfaite dans le dos de la défense : seul face au but, il bute sur un immense Larsonneur, impeccable dans son duel. Trois minutes plus tard, Fatar fait encore trembler les Stéphanois avec une frappe puissante du gauche qui frôle la barre. Malgré leurs efforts, les Verts ne reviennent pas : Boulogne s’impose 1-0 au terme d’un match délicat.