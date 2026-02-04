Il aura fallu attendre les derniers instants pour le voir officialisé mais Julien Le Cardinal a bien rejoint l'ASSE. Un transfert de 1.5M€ qui permet aux Verts de récupérer un joueur de 28 ans qui reste toutefois relativement discret. Mathieu Chabert s'est exprimé sur le défenseur qu'il a entrainé à Bastia.

En cette fin de mercato, les dirigeants ont surpris. Pas de recrue en provenance de championnats mineurs. Pas de renfort qui découvre le haut niveau. La celulle de recrutement a coché le nom de Julien Le Cardinal. Un joueur qui jouait la Ligue des Champions la saison dernière sous les couleurs du Stade Brestois. A 28 ans, il débarque pour apporter, son expérience (28 ans), ses qualités et sa personnalité. S'il y a bien une personne qui est convaincu que l'ASSE a réalisé un bon coup, c'est Mathieu Chabert.

L'AS Saint-Etienne récupère un atout majeur

Aujourd'hui à Cannes (N2), l'ancien coach du Sporting Club de Bastia a bien connu le joueur sur l'ïle de beauté. Et il ne mâche pas ses mots. Selon lui, Le Cardinal à l'ASSE ? "C'est une sacrée recrue ! Sa grosse qualité, c'est qu'il va très vite pour un défenseur central. Il est très fort dans le duel. Franchement, je ne lui vois pas de défaut. Techniquement il est adroit et il peut occuper plusieurs postes. Il peut jouer central droit dans une défense à trois, il peut jouer latéral droit. Tu peux jouer très haut avec un défenseur central comme lui. Nadé aussi va assez vite. Avec Julien tu peux joueur hyper haut, tu peux presser."

Le Cardinal, un vrai bon coup pour l'ASSE

Il poursuit et insiste : "C'est un vrai bon coup qu'a réalisé Sainté dans son opération remontée. Je ne comprends pas que Julien ne se soit pas encore imposé en Ligue 1. J'ai vu qu'il manquait de temps de jeu à Brest. Je trouve vraiment que c'est une très bonne recrue. La première année où je l'ai eu, je l'ai fait jouer en défense centrale, ensuite je l'ai mis latéral droit. Mais il préfère jouer en charnière centrale, clairement ! Il a même joué piston à Lens mais je pense que c'est un peu trop haut pour lui."

Source : Poteaux-Carrés