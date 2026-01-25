L'ASSE a concédé une défaite frustrante hier soir face au Stade de Reims (1-0). En supériorité numérique pendant 35 minutes, les Verts n'ont pas été capables de faire la différence. Pire, les hommes d'Eirik Horneland ont encaissé un but qui les éjecte directement du podium. Aïmen Moueffek a débriefé la rencontre hier en zone mixte.

Positionné en numéro 10 contre Clermont au retour des vestiaires, Aïmen Moueffek a de nouveau évolué un cran plus haut au milieu de terrain ce samedi soir. Pas de quoi permettre aux Stéphanois de s'imposer dans un match pourtant crucial dans la course à la montée. Un scénario qui a provoqué quelques tensions dans le vestiaire à en croire les propos du milieu de terrain de l'ASSE.

« Tout le monde était énervé » dans le vestiaire de l'ASSE, selon Moueffek

Aïmen Moueffek au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « Y’a pas grand chose à expliquer. Ce soir on n’a pas du tout fait le job. C’est une fin de match très décevante pour nous. On est déçu de ce qu’on a proposé surtout en seconde mi-temps. C’est inacceptable, on joue la montée, c’est une équipe qui est dans la course avec nous, on finit avec un joueur de plus et on ne l’emporte pas... (…) J’ai pas non plus eu le sentiment qu’on était à un de plus. Après c’est des équipes qui vont se battre. Ils ont fait le job et pas nous ce soir. C’est regrettable. À chaud je ne peux pas dire quel a été le problème. Juste on est conscient que c’est inacceptable ce qu’on a fait. On s’excuse auprès des supporters qui ont fait le déplacement et qui ont vu un match très décevant de notre part. (…)

Dans le vestiaire beaucoup de choses ont été dites et avec la manière. Tout le monde était énervé, y’a eu pas mal de petites tensions. Après je vais pas vous dire tout ce qui s’est dit. Mais c’est important de savoir se dire les choses. »