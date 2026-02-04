Le mercato hivernal a fermé ses portes ce lundi, concluant une période pleine de mouvements et rebondissements. Plusieurs joueurs passés par l'ASSE ont en profité pour faire leur retour en Ligue 1, d'autres en Ligue 2. 32 joueurs passés par le Forez évolueront dans les championnats professionnels français jusqu'à la fin de la saison. Tour d'horizon.

Quatre. C'est le nombre de joueurs passés par l'ASSE, qui sont revenus en Ligue 1 cet hiver après des passages par des championnats étrangers. Arnaud Nordin à Rennes, Allan Saint-Maximin à Lens, Lucas Gourna au Havre ou encore Rémy Cabella à Nantes. Ils portent ainsi à 14 le nombre d'anciens stéphanois qui évolueront en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Le Paris FC dispose de trois anciens stéphanois dans son effectif. Lens, Rennes et Strasbourg en ont deux.

Paris FC (3 joueurs) : Timothée Kolodziejczak ; Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro Lens (2 joueurs) : Ruben Aguilar et Allan Saint-Maximin Rennes (2 joueurs) : Mahdi Camara et Arnaud Nordin Strasbourg (2 joueurs) : Mathis Amougou et Stefan Bajic Angers (1 joueur) : Louis Mouton Auxerre (1 joueur) : Assane Dioussé Le Havre (1 joueur) : Lucas Gourna-Douath Marseille (1 joueur) : Pierre-Emerick Aubameyang Nantes (1 joueur) : Rémy Cabella

Ne sont pas pris en compte les joueurs qui évoluent dans les réserves des clubs professionnels (exemple : Théo Vermot avec la réserve de Marseille).

L'ASSE, arrière-cour du Clermont Foot ?

Du côté de la Ligue 2, les anciens stéphanois sont plus nombreux (19), et nombre d'entre eux ont déjà affronté leur ancien club depuis le début de la saison. Parmi eux, Saïdou Sow, qui a rejoint le Clermont Foot en prêt jusqu'à la fin de la saison pour se relancer après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés. Dans le club auvergnat, il retrouvera une ancienne connaissance, Kader Bamba, mais aussi deux autres anciens stéphanois, Henri Saivet et Ilhan Fakili. Le CF63 est le club de L2 qui possède le plus d'anciens stéphanois, avec le Pau FC.

Clermont (4 joueurs) : Henri Saivet ; Kader Bamba ; Ilhan Fakili et Saïdou Sow Pau (4 joueurs) : Anthony Briançon ; Noah Raveyre ; Setigui Karamoko et Cheikh Fall Amiens (3 joueurs) : Paul Bernardoni ; Victor Lobry (saison terminée) et Thomas Monconduit Annecy (2 joueurs) : Vincent Pajot et Kylian Jusseron-Veniere Guingamp (2 joueurs) : Nelson Alpha Sissoko et Youssef Njoya Bastia (1 joueur) : Ayman Aiki Le Mans (1 joueur) : Lucas Calodat Montpellier (1 joueur) : Nathanaël Mbuku Red Star (1 joueur) ; Dylan Duriveaux

Crédit photo : ASSE.fr