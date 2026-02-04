Le mercato hivernal a fermé ses portes ce lundi, concluant une période pleine de mouvements et rebondissements. Plusieurs joueurs passés par l'ASSE ont en profité pour faire leur retour en Ligue 1, d'autres en Ligue 2. 32 joueurs passés par le Forez évolueront dans les championnats professionnels français jusqu'à la fin de la saison. Tour d'horizon.
Quatre. C'est le nombre de joueurs passés par l'ASSE, qui sont revenus en Ligue 1 cet hiver après des passages par des championnats étrangers. Arnaud Nordin à Rennes, Allan Saint-Maximin à Lens, Lucas Gourna au Havre ou encore Rémy Cabella à Nantes. Ils portent ainsi à 14 le nombre d'anciens stéphanois qui évolueront en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Le Paris FC dispose de trois anciens stéphanois dans son effectif. Lens, Rennes et Strasbourg en ont deux.
- Paris FC (3 joueurs) : Timothée Kolodziejczak ; Jean-Philippe Krasso et Mathieu Cafaro
- Lens (2 joueurs) : Ruben Aguilar et Allan Saint-Maximin
- Rennes (2 joueurs) : Mahdi Camara et Arnaud Nordin
- Strasbourg (2 joueurs) : Mathis Amougou et Stefan Bajic
- Angers (1 joueur) : Louis Mouton
- Auxerre (1 joueur) : Assane Dioussé
- Le Havre (1 joueur) : Lucas Gourna-Douath
- Marseille (1 joueur) : Pierre-Emerick Aubameyang
- Nantes (1 joueur) : Rémy Cabella
Ne sont pas pris en compte les joueurs qui évoluent dans les réserves des clubs professionnels (exemple : Théo Vermot avec la réserve de Marseille).
L'ASSE, arrière-cour du Clermont Foot ?
Du côté de la Ligue 2, les anciens stéphanois sont plus nombreux (19), et nombre d'entre eux ont déjà affronté leur ancien club depuis le début de la saison. Parmi eux, Saïdou Sow, qui a rejoint le Clermont Foot en prêt jusqu'à la fin de la saison pour se relancer après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés. Dans le club auvergnat, il retrouvera une ancienne connaissance, Kader Bamba, mais aussi deux autres anciens stéphanois, Henri Saivet et Ilhan Fakili. Le CF63 est le club de L2 qui possède le plus d'anciens stéphanois, avec le Pau FC.
- Clermont (4 joueurs) : Henri Saivet ; Kader Bamba ; Ilhan Fakili et Saïdou Sow
- Pau (4 joueurs) : Anthony Briançon ; Noah Raveyre ; Setigui Karamoko et Cheikh Fall
- Amiens (3 joueurs) : Paul Bernardoni ; Victor Lobry (saison terminée) et Thomas Monconduit
- Annecy (2 joueurs) : Vincent Pajot et Kylian Jusseron-Veniere
- Guingamp (2 joueurs) : Nelson Alpha Sissoko et Youssef Njoya
- Bastia (1 joueur) : Ayman Aiki
- Le Mans (1 joueur) : Lucas Calodat
- Montpellier (1 joueur) : Nathanaël Mbuku
- Red Star (1 joueur) ; Dylan Duriveaux
