Alors qu'il ne reste plus que trois matchs de Ligue 2 et potentiellement deux de Coupe de France avant la trêve, l'ASSE prépare en silence son prochain mercato. Voici les derniers échos que nous avons pu avoir.

Ces dernières saisons, les mercato hivernaux furent souvent l'occasion de réparer les erreurs de l'été. Première chose qu'on nous indique : pas question de révolutionner l'effectif d'Eirik Horneland cet hiver. On souhaite ajuster et préparer intelligemment l'avenir du côté des dirigeants stéphanois. Et pour ce faire, la large équipe de scouts parcourt le monde ces dernières semaines. Coupe du monde U17, U20, de Porto à Amsterdam, de l'Afrique à l'Europe de l'Est, on ratisse large pour l'équipe pilotée par Alexandre Lousberg, coordinateur de la cellule de recrutement de l'ASSE depuis cet été.

Mercato : Des départs programmés

Côté départs, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika seront de nouveau poussés vers la sortie. Ils n'ont aucun avenir du côté du Forez. Ils n'ont pas convaincu sur le peu de temps de jeu qu'ils ont pu avoir. Reste à savoir si Batubinsika sera retenu par Sébastien Desabre pour la prochaine CAN. Si tel est le cas, il devra régler son avenir en club sur les dernières semaines de janvier. La fenêtre s'avère donc restreinte. Sans départ, il quittera l'ASSE en juin, en fin de contrat.

Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu, aussi en fin de contrat en juin 2026, ne devraient pas partir cet hiver quant à eux. Ben Old pourrait partir en prêt pour obtenir du temps de jeu, mais on souhaite s'assurer qu'il jouera.

N'Guessan sur le départ

Lucas Stassin sera forcément courtisé. Pour autant, les dirigeants stéphanois ne comptent pas changer leur fusil d'épaule et devraient se montrer de nouveau fermes.

Celui qui pourrait animer le mercato stéphanois pourrait être le jeune attaquant Djylian N'Guessan. Buteur en Coupe de France, le joueur formé au club est en fin de contrat en juin 2027. L'ASSE a longtemps souhaité le prolonger. En vain pour l'heure. Si aucun accord n'est trouvé, la porte devrait s'ouvrir pour lui. L'ASSE pourrait récupérer un beau chèque. Le Paris FC est sur les rangs, mais ce ne sont pas les seuls clubs. D'autres écuries françaises et européennes le surveillent de près. Du côté de Saint-Étienne, on attend et on sera à l'écoute des offres.

Quelques arrivées pour équilibrer l'ASSE

Eirik Horneland a exprimé ses besoins. Ils sont les mêmes que cet été. La situation de Pierre Ekwah étant ce qu'elle est, une sentinelle sera recherchée pour muscler le milieu de terrain. Plusieurs noms ont déjà été cochés. Reste à savoir si les clubs seront ouverts à la discussion en cours de saison.

Autre nom qui revient : Enzo Bardeli. En fin de contrat en juin 2026, Dunkerque devra le vendre ou le prolonger impérativement cet hiver. Sans quoi, il partira libre dans six mois. L'ASSE apprécie toujours son profil. Il a confirmé cette saison tout son potentiel. La concurrence sera rude pour attirer le Nordiste.

Enfin, en délicatesse sur le plan défensif, la direction stéphanoise recherche également un défenseur central. Pas question de retourner la table, on compte sur le retour de Chico Lamba, qui a fait l’unanimité en interne depuis son arrivée. Pour autant, on aimerait également préparer l'avenir selon les opportunités du marché.

Pas de révolution, stabilité et ajustements sans folie. Voici la feuille de route qui se dessine du côté du Forez à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal.