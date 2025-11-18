L'ailier de l'ASSE, Zuriko Davitashvili et la sélection géorgienne, disputaient leur dernier match de la trêve internationale ce mardi soir en déplacement en Bulgarie, toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Déjà éliminés, les hommes de Willy Sagnol voulaient terminer l'année 2025 sur une bonne note.

Pour Davitashvili, cette trêve de novembre représentait une nouvelle parenthèse internationale avant de retrouver l’AS Saint-Étienne. L’ancien Bordelais, arrivé il y a plus d'un an désormais, continue de s’imposer comme un joueur important en sélection aux côtés de Mikautadze et Kvaratskhelia, où il apporte sa qualité de percussion et son sens du collectif.

Dans le Forez, le joueur de 23 ans espère désormais convertir cette expérience internationale en regain de forme. Après avoir réalisé des prestations convaincantes ces dernier temps, le géorgien a été laissé sur le banc à Troyes. Eirik Horneland avait décidé de se priver de son meilleur buteur lors du déplacement chez le leader. À l’approche de la reprise du championnat, cette trêve était l'occasion de conserver sa forme des dernières semaines, nécessaire pour redevenir un atout majeur dans le système de l'entraineur norvégien.

Davitashvili titulaire

Titulaire lors de cette rencontre, Zuriko Davitashvili voulait se consoler de la défaite contre l'Espagne (0-4). Malheureusement pour l'ailier des Verts, rien n'a tourné en faveur de la Géorgie en Bulgarie. Pourtant dominateurs avec 76% de possession et sept tirs tentés avant la pause, les joueurs de Willy Sagnol sont rentrés aux vestiaires menés de deux buts. La faute à une réussite maximale pour les Bulgares. Sur deux passes décisives de Zdravko Dimitrov pour Georgi Rusev (10') et Filip Krastev (24').

Difficile pour les Géorgiens face à un adversaire qui avait perdu toutes ses rencontres jusqu'alors. Et si le second acte a été à l'avantage totale de la Géorgie, les coéquipiers de Zuriko Davitashvili ne sont pas parvenus à inverser la tendance. 79% de possession, dix tirs, trois cadrés mais seulement un but marqué par Luka Lochoshvili (88'). Un but et une fin de match que le Stéphanois a suivi du banc, remplacé à la 76e minute. Au final, un rassemblement difficile pour la Géorgie avec deux défaites et une avant-dernière place dans son groupe d'éliminatoires.