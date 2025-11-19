Auteur d’un bon match contre Troyes et buteur en Coupe de France (1-3), le jeune défenseur Kevin Pedro voit pourtant Eirik Horneland hausser le ton. Le coach des Verts envoie un message clair.

Kevin Pedro vit des semaines intenses avec l’AS Saint-Étienne. À seulement 19 ans, le défenseur né en 2006 a marqué les esprits pour sa première en Ligue 2 face à Troyes, avant d’enchaîner avec un but en Coupe de France contre Quetigny. Une montée en puissance logique pour un joueur considéré comme l’un des plus prometteurs du centre de formation. Mais derrière ces belles promesses, Eirik Horneland refuse de s’enflammer. Le technicien norvégien a rappelé, avec fermeté, que rien n’est acquis. Sa remarque, glaçante de précision, montre bien que Pedro doit encore franchir des étapes pour s’imposer durablement chez les Verts.

Kevin Pedro au cœur des attentes

La belle prestation contre Troyes a mis en lumière un joueur déjà mature dans ses intentions, sérieux dans ses interventions. Face à Quetigny, une formation modeste mais accrocheuse, il a confirmé sa présence dans les débats en inscrivant un but important pour mettre à l'abri les siens.

Pourtant, malgré son impact offensif et son envie visible, Horneland a pointé ce qui cloche encore comme le rapporte Le Progrès : « Je ne suis pas très content de sa première période, dans la lignée de sa semaine d’entraînement ». Le message est limpide. Pour le coach, un jeune ne peut pas se reposer sur quelques coups d’éclat. La progression passe aussi par l’exigence quotidienne, celle qui forge les titulaires indiscutables.

Kevin Pedro dans une concurrence féroce

La mise en garde de Horneland ne vise pas à casser la dynamique du jeune défenseur mais plutôt à le préparer à la réalité du haut niveau. Le Norvégien l’a d’ailleurs précisé : Pedro sera cette semaine en concurrence directe avec Bernauer et Ferreira pour une place contre Nancy. Une annonce lourde de sens. Rien ne sera offert au jeune stéphanois, même après un but et une prestation encourageante.

Le coach a également mis en avant d’autres jeunes, comme Mouton, qu’il juge “correct”, ou encore N’Guessan, présenté comme une des “satisfactions” après un été difficile. Horneland semble donc chercher une montée collective du niveau, et Pedro doit s’inscrire pleinement dans cette dynamique.

Kevin Pedro face au défi le plus important de son début de carrière

Derrière ce discours exigeant se cache un enjeu majeur pour Kevin Pedro : transformer son potentiel en régularité. Horneland a souligné une fébrilité sur le penalty accordé. Des détails qui comptent, surtout pour un défenseur appelé à s'imposer dans les années à venir. Le jeune joueur a cependant réagi dès le retour des vestiaires : « Il a compris le message à la mi-temps en haussant son niveau de jeu », a reconnu le coach.

La route est encore longue, mais Pedro a déjà montré une capacité à corriger le tir rapidement. C’est peut-être là que se joue sa vraie force : sa faculté d’adaptation. Reste à savoir s’il saura confirmer face à la concurrence interne, plus rude que jamais, et convaincre définitivement Horneland de lui confier les clés de la défense, même sans les absences de Lamba et Bernauer ?