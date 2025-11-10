Absent de la liste du Congo pour affronter le Cameroun, Dylan Batubinsika traverse une période sombre à l’ASSE. Entre performances en berne et avenir incertain, le défenseur stéphanois semble plus que jamais en perte de vitesse.

Titulaire malheureux face à Annecy (défaite 4-0), Dylan Batubinsika n’a jamais vraiment relevé la tête depuis cette soirée cauchemardesque. Pointé du doigt pour sa fébrilité et son manque de leadership, l’international congolais a depuis disparu des plans d’Eirik Horneland. Non retenu lors des dernières journées de Ligue 2, le défenseur central a dû se contenter d’un retour en équipe réserve le week-end dernier, lors d’une défaite 0-2. Un déclassement brutal pour un joueur qui devait être l’un des piliers de la charnière verte cette saison.

Une absence remarquée dans la liste du Congo

La situation du joueur a désormais franchi les frontières. Dans la liste officielle dévoilée par la Fédération congolaise de football pour le match amical face au Cameroun (13 novembre à Rabat), le nom de Batubinsika ne figure plus. Le sélectionneur Sébastien Desabre a préféré miser sur d’autres défenseurs, dont Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, preuve que la hiérarchie a évolué.

Une non-sélection qui confirme la baisse de cote du Stéphanois, pourtant habitué à figurer parmi les cadres des Léopards ces derniers mois.

Un avenir qui s’assombrit à huit mois de la fin de contrat pour Batubinsika

À huit mois de la fin de son contrat dans le Forez, Dylan Batubinsika voit son avenir s’écrire en pointillés. Son statut fragilisé, son temps de jeu réduit et sa valeur marchande en déclin pourraient rendre les prochains mois compliqué. Un départ en hiver n'est pas à exclure...

L’ancien joueur du Famalicão, qui semblait avoir trouvé une stabilité à Saint-Étienne, devra vite réagir s’il veut retrouver sa place, aussi bien en club qu’en sélection. À défaut, sa saison pourrait tourner au long calvaire, loin des ambitions d’un club qui vise la montée en Ligue 1.