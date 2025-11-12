Le football moderne s’invente aussi loin des terrains. Les 10 et 11 novembre, Lisbonne a accueilli TransferRoom Live, sommet mondial du recrutement et des transferts, organisé au Centre des Congrès d’Estoril. Pendant deux jours, plus de 500 décideurs du football professionnel, directeurs sportifs, scouts, agents et dirigeants, se sont réunis pour échanger directement sur les opportunités du marché.

L’AS Saint-Étienne était représentée par Alexandre Lousberg, coordinateur du scouting, qui a confirmé sa présence sur les réseaux sociaux. Un déplacement qui illustre la volonté du club de se positionner en acteur structuré et proactif sur le marché international à l’approche du prochain mercato.

TransferRoom : la bourse mondiale du football

Créée en 2017, TransferRoom est aujourd’hui l’un des outils les plus utilisés par les directions sportives. L’idée : relier directement les clubs du monde entier pour fluidifier le marché des transferts. Les clubs peuvent proposer leurs joueurs à la vente ou au prêt, publier leurs besoins de recrutement, contacter directement d’autres directions sportives, et même organiser des matchs amicaux.

Le principe est simple : un espace numérique sécurisé, sans intermédiaires inutiles, où chaque club publie des informations fiables sur ses effectifs.

Comme le résume Enzo Djebali, scout du FC Dallas, dans une récente interview effectuée par Arthur Ray, Youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo Football Manager : « TransferRoom, c’est une plateforme d’échange, une bourse mondiale des joueurs. Elle permet aux clubs d’échanger directement entre eux, d’accéder à des informations filtrées et de contourner le brouillard habituel des agents. »

Concrètement, TransferRoom agit comme le jeu Football Manager en version réelle. Chaque club peut lister ses joueurs disponibles, préciser les conditions financières (valeur, salaire estimé, durée de contrat) et consulter les besoins exprimés par d’autres équipes. L’algorithme intégré, baptisé XTV, estime automatiquement la valeur marchande du joueur à partir de données réelles, à la manière d’un Transfermarkt professionnel.

Des “pitchs” et des rencontres à la minute près

Le fonctionnement de TransferRoom repose sur un concept clé : le pitch. Lorsqu’un club publie une recherche de joueur, les autres peuvent lui soumettre directement un profil correspondant, accompagné de données précises.

« C’est un peu comme envoyer un message sur WhatsApp à un club, explique Djebali. Vous voyez qu’un club cherche un latéral gauche entre 25 et 28 ans, dans une fourchette salariale donnée. Si vous avez un joueur qui correspond, vous le “pitchez” : vous lui envoyez une fiche complète et le club reçoit la notification instantanément. »

Cette approche transforme les échanges entre clubs en une communication directe, rapide et transparente. Fini les délais interminables liés aux agents : en quelques clics, deux directions sportives peuvent amorcer un transfert.

L’événement de Lisbonne transpose ce principe dans le réel. Pendant deux jours, les représentants des clubs enchaînent des entretiens de 15 minutes, dans un format comparable à un speed dating du football professionnel. Chaque rendez-vous est planifié à l’avance via la plateforme, permettant aux clubs d’optimiser leurs discussions selon leurs besoins : vente, prêt, prospection ou collaborations techniques.

L’importance stratégique pour l’AS Saint-Étienne

En s’impliquant dans cet écosystème, l’ASSE montre sa volonté de professionnaliser et d’internationaliser son approche du recrutement. Pour un club qui vise la remontée en Ligue 1 et la stabilisation financière, accéder à des informations de première main sur les intentions de marché d’autres clubs est un avantage majeur.

TransferRoom permet notamment de repérer des joueurs disponibles avant même leur apparition publique sur les listes de transfert, de cibler des prêts de jeunes talents issus de grands clubs européens, ou encore de placer certains joueurs stéphanois sur des marchés étrangers plus actifs.

Enzo Djebali résume bien l’intérêt pour des clubs comme Saint-Étienne :

« TransferRoom n’est pas juste un outil pour acheter des joueurs. C’est un instrument stratégique pour comprendre le marché, anticiper les mouvements, et savoir qui cherche quoi. Quand un club publie qu’il cherche un défenseur gauche ou un milieu défensif, vous savez immédiatement qu’un joueur va partir, ou qu’une porte vient de s’ouvrir. »

Dans un contexte où les marges de manœuvre financières sont limitées, ces données sont précieuses. L’ASSE, via son département de scouting, peut désormais anticiper les vagues de transferts, identifier des cibles cohérentes avec son budget et tisser un réseau de partenaires à l’étranger pour faciliter les futures transactions.

Lisbonne, laboratoire du mercato mondial

Le programme de TransferRoom Live 2025 a confirmé cette orientation data et réseau. Après un panel d’ouverture animé par Dr. Ian Graham, ancien responsable de la cellule d’analyse de Liverpool, la première journée a enchaîné sessions de networking, déjeuners d’affaires et onze rendez-vous individuels. Le second jour a prolongé ces échanges avant un forum de conclusion consacré à l’évolution du marché post-mercato.

Une session en ligne, le 13 novembre, permettra d’impliquer des clubs n'ayant pu se déplacer, prolongeant les discussions entre directions sportives sur tous les continents.

L’avenir du scouting passe par TransferRoom

TransferRoom ne remplace pas les recruteurs de terrain. Il complète leur travail. Djebali le souligne : « C’est un outil d’aide à la décision. Les clubs sérieux s’en servent pour affiner leur shortlist, valider des opportunités et confirmer des informations. Ensuite, le travail classique de scouting, observation vidéo, rapports, entretiens, reste indispensable. »

Mais dans un marché où les transferts se décident en quelques heures, disposer de ce réseau permet de gagner du temps, d’éviter les erreurs coûteuses et d’ouvrir des discussions ciblées.

Pour Saint-Étienne, participer à ce type d’événement, c’est s’inscrire dans le mouvement des clubs modernes qui misent sur la donnée, la réactivité et la connexion directe entre institutions.

Lisbonne n’était donc pas qu’un voyage d’affaires : c’était un signal. L’ASSE prépare déjà son prochain mercato et le fait désormais au cœur du réseau mondial des transferts.