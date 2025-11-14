Ce samedi soir, l’ASSE va aller défier Quétigny, lors du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Les Verts seront plus qu’amoindris entre les blessures et la trêve internationale au moment de se déplacer à Dijon. Avant ce match, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le norvégien a évoqué la préparation de cette rencontre.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Brice (Maubleu) a une personnalité fantastique. Il arrive tous les matins avec le sourire dans une position difficile derrière Gautier (larsonneur). Il travaille dur à l'entraînement. Il soutient les autres gardiens, il soutient l'équipe. Il est vraiment très concerné par Saint-Etienne et j'ai vraiment de la chance de pouvoir compter sur un joueur comme lui. Il va jouer samedi."

Horneland annonce la titularisation de Maubleu

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “C'est lui qu'on alignera samedi dans les buts. Il mérite de jouer cette compétition. Il a déjà aussi quelques matchs avec l'équipe réserve. Il mérite vraiment sa chance et il est temps de le voir en match. Pour la suite en Coupe de France ? Pour être honnête, je ne me suis pas encore projeté sur l'ensemble de la compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'il va commencer samedi. Je sais que ça avait été le cas aussi l'année dernière, quand il avait été titularisé pour l'entrée en lice contre Marseille (OM).

C'est une bonne opportunité pour lui d'avoir d'emmagasiner du temps de jeu. On a besoin qu'il soit prêt pour prendre la relève derrière Gautier si jamais on devait se passer de lui. Ce match aux Coupes de France est une bonne opportunité de lui donner du temps de jeu et c'est comme ça qu'on va commencer samedi."

Le coach aime Maubleu

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “J'apprécie vraiment de travailler avec ce joueur et c'est un joueur qui est très professionnel. J'aime la manière dont il est derrière Gautier pour le soutenir. Comment il soutient aussi les autres jeunes gardiens de but de notre effectif. J'aime la manière dont il est concerné par ce qu'on fait de manière collective, de ce que fait le club. C'est vraiment un joueur avec une grande maturité à l'intérieur du vestiaire. C'est précieux.

Il se montre toujours prêt à encaisser tout ce que peut demander le poste de gardien de but. Tout se passe bien. Il a l'air très bien en jambes sur les séances d'entraînement. À côté de ça, il est très professionnel, donc on verra de quoi l'avenir est fait pour lui."

Le portier s'applique à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) a réagi aux propos de son entraineur dans la foulée : "Ça fait toujours plaisir de dire qu'on est un bon gars. Dans le travail, dire qu'on est quelqu'un de professionnel, c'est toujours agréable, plutôt que l'inverse. J'accueille très bien ses compliments.

À Grenoble, ce n'était pas pareil. C'était vraiment chez moi. C'était un staff que je connaissais depuis mes 13 ans. Donc, ça fait plaisir d'avoir aussi ces compliments loin de chez soi."

Source : Conférence de presse