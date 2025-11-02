Depuis son arrivée dans le Forez, Chico Lamba s’est imposé comme un pilier incontournable de la défense stéphanoise. Les chiffres sont sans appel : avec lui, l’AS Saint-Étienne encaisse presque deux fois moins de buts.

Arrivé cet été en provenance du FC Arouca, le défenseur portugais Chico Lamba (22 ans) a rapidement conquis Geoffroy-Guichard. International Espoirs et doté d’une maturité impressionnante, le natif de Guinée-Bissau s’est imposé comme la pièce maîtresse du dispositif d’Eirik Horneland. Son impact défensif saute aux yeux : selon les statistiques publiées sur X, l’ASSE encaisse 1,25 but par match avec Lamba, contre 2,25 buts sans lui.

Son calme, sa lecture du jeu et son sens de l’anticipation apportent une sérénité rare à la charnière verte. Avec son profil de défenseur moderne, capable de relancer proprement et d’imposer un duel physique, Chico Lamba (portrait ici) est devenu l’assurance tout risque d’une équipe encore en quête d’équilibre.

Chico Lamba, la pièce maîtresse du projet Horneland

Pour Eirik Horneland, la défense est le socle de tout projet durable. Et dans cette perspective, Lamba incarne parfaitement l’idée de rigueur et d’intelligence tactique chère au coach norvégien.

Recruté jusqu’en 2029, le jeune Portugais est vu en interne comme un investissement stratégique pour stabiliser le secteur défensif. Sa capacité à diriger la ligne, à corriger les placements et à motiver ses partenaires en fait déjà un leader en devenir.

“Chico fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il a un mental de gagnant et une vraie personnalité”, confiait récemment Horneland. De quoi comprendre pourquoi son absence se fait cruellement ressentir lorsque le numéro 15 n’est pas sur le terrain.

Une dépendance à surveiller pour l’avenir

Mais cette “Chico Lamba dépendance” pourrait vite devenir un casse-tête. L’ASSE, qui a souvent souffert de blessures et de suspensions dans le secteur défensif, ne peut se permettre d’être trop tributaire d’un seul joueur. D'autant plus qu'il sera absent encore pour plusieurs rencontres à la suite de son opération.

L'ASSE doit être capable de maintenir le niveau d’exigence défensif même sans lui. Car si les Verts veulent viser la montée, ils devront prouver qu’ils savent défendre en équipe, avec ou sans leur pépite portugaise.

Pour l’heure, une chose est sûre : l’ASSE version 2025 joue mieux, défend mieux et inspire davantage confiance lorsque Chico Lamba est au cœur du jeu. Une preuve supplémentaire que ce recrutement pourrait bien s’avérer être l’un des coups de l’été dans le Forez.