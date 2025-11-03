Des U17 aux pros, toutes les équipes masculines de l’AS Saint-Étienne (ASSE) se sont inclinées ce week-end. Seules les Vertes ont brillé face à Montpellier.

Retour sur le week-end difficile de l'ASSE !

La réserve piétine, les U19 et U17 craquent

La série noire commence avec la réserve stéphanoise, battue 3-1 par Dijon. Dominatrice dans le jeu, l’équipe de Sylvain Gibert a pourtant payé cher ses erreurs défensives. Après l’ouverture du score précoce des Bourguignons (11e), les Verts ont encaissé un second but juste avant la pause, sur coup franc. Jules Mouton a redonné espoir dès le retour des vestiaires (46e), mais un troisième but, entaché d’une faute de main non sifflée, a scellé le sort de la rencontre. Frustrant. Résumé complet.

Du côté des U19, le scénario fut encore plus cruel. Opposés à Montpellier, les jeunes Verts ont sombré à domicile (0-5). Réduits à dix dès la 52e minute, ils ont encaissé quatre buts en un quart d’heure, incapables de réagir collectivement. Une claque sévère pour le groupe de Frédéric Dugand qui peine à trouver de la stabilité dans les résultats. Résumé complet.

Même punition pour les U17 Nationaux de David le Moal, logiquement battus par le leader Air Bel (3-0). Malgré une première période encourageante, marquée par de bonnes intentions offensives, l’équipe a basculé dans le doute après une expulsion avant la pause. Les erreurs individuelles en seconde période ont précipité la défaite face à une équipe marseillaise plus réaliste. Résumé complet.

L’équipe première tombe de haut à Bauer

Après avoir laminé Pau (6-0), l’équipe première de l’ASSE espérait confirmer face au Red Star. Mais comme trop souvent cette saison, les Verts ont raté leur entame de match. Menés dès la première minute, ils ont subi un second but à la demi-heure avant de réduire l’écart par Davitashvili (71e). Malgré une domination stérile en fin de match, les Stéphanois ont une nouvelle fois été “trop gentils dans les deux surfaces”, comme l’a résumé Horneland. Avec cette quatrième défaite en six matchs, les Verts voient leur dynamique positive se briser net.

Les féminines sauvent l’honneur de l'ASSE !

Heureusement, les Vertes de Sébastien Joseph ont redonné un peu de sourire aux supporters. Opposées à Montpellier au stade Salif-Keita, elles ont livré une prestation spectaculaire pour s’imposer 4-2. Après avoir été menées deux fois au score, elles ont renversé la vapeur grâce à un doublé de Sofie Hornemann et un penalty transformé par Rachel Corboz. De l’envie, de l’efficacité, et un bel état d’esprit : un match référence avant un déplacement important à Strasbourg. Pour l'heure, elles ne sont plus lanterne rouge, mais avant-dernière. À confirmer ! Résumé complet.

ASSE : résultats du week-end

Ligue 2 – Red Star 2-1 ASSE

National 3 – Dijon B 3-1 ASSE B

U19 Nationaux – ASSE 0-5 Montpellier

U17 Nationaux – Air Bel 3-0 ASSE

Arkema D1 – ASSE 4-2 Montpellier

Source : ASSE.fr