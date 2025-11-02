Ce samedi à 18h, la réserve de l'ASSE jouait en championnat contre la réserve de Dijon. L'occasion pour les protégés de Sylvain Gibert de rebondir après la défaite lors du challenge des espoirs contre l'OL (2-1). Une défaite pas forcément alarmante car le score n'est pas significatif du contenu proposé par l'équipe de Kevin Pedro. Afin de garder leur place de leader en championnat, les Verts devaient performer. Résumé de la rencontre.

Malgré la défaite, Sylvain Gibert, le coach stéphanois, a voulu retirer le positif en après match : "Le sentiment qui prédomine. C'est un match particulier pour tout le monde, on veut toujours gagner un derby. Malheureusement aujourd'hui, le sort ne nous est pas favorable. Malgré tout, le contenu était intéressant, ils marquent sur leurs rares opportunités. On a eu la possession, on les a empêché de ressortir, mais on a mal exploité nos situations, on n'a pas assez tenté, on n'a pas pris assez de risque. En seconde période on a continué de les étouffer et on égalise logiquement. On revient dans le match, on continue à pousser et on s'expose à quelques contres et juste avant la fin du temps réglementaire ils nous sanctionnent. C'est dur de perdre de cette manière, mais il n'y a pas tout à jeter, si on arrive à reprendre ces éléments chaque week-end, on aura les armes pour faire une superbe saison."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Dodote, Hornech, Makhloufi - J. Mouton, Mimoun, Eymard - Moulin, Othman, Cheikh.

Sont entrés en jeu : Mnemoi, Toty, Traore, Konte.

Résumé de la rencontre

Menés de deux buts à la mi-temps sur des erreurs individuelles grossières, l'ASSE se relance grâce à Jules Mouton. Sur un bon débordement de Mylan Toty, Issam Cheikh remise pour Mouton qui profite d'un tir dévié pour marquer. 2-1, jusqu'au dernier quart d'heure où Dijon va marquer suite à une action discutable entachée d'une main. Le coach stéphanois Sylvain Gibert se fera exclure dans la foulée. Défaite 3-1 et un samedi à oublier pour les équipes masculines stéphanoises.

La semaine prochaine, les Verts joueront contre Balma en terres toulousaines, le dimanche à 11h.