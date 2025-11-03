Défenseur emblématique de l'ASSE, Christian Lopez a passé près de 10 ans avec la tunique verte. Le quadruple champion de France avec Saint-Etienne a évoqué ses souvenirs au micro de l'Équipe.

Figure emblématique de l'AS Saint-Étienne, Christian Lopez reste à jamais dans la mémoire des supporters pour son geste héroïque face au Dynamo Kiev en 1976. Défenseur tenace et capitaine respecté, il incarne l’âme des Verts des années dorées. "Le meilleur joueur avec lequel vous avez joué ? Mes équipiers des Verts 1974-1977, se souvient le défenseur. Car notre force, c'était d'abord plus notre esprit de groupe que les individualités."

Leader de terrain, il soulève le dixième titre de champion de France de l'ASSE en 1981. Formé dans l'esprit du club, Lopez est un nom gravé à jamais dans la légende verte.

"Le meilleur souvenir de ma carrière ? Mes treize ans passés à l'ASSE"

Quarante-trois ans après, Christian Lopez conserve de bons souvenirs de son aventure en vert. "Le meilleur souvenir de ma carrière ? Mes treize ans passés à Saint-Étienne J'ai vécu de super moments et gagné des titres, dont le dernier en 1981, où "Platoche" nous a fait champions de France. L'équipe de 1980-1982 était supérieure à celle de 1974-1977 en termes de qualité technique mais inférieure au niveau de l'état d'esprit."

Le défenseur a notamment été marqué par Johnny Rep. "Il aimait bien profiter de la vie et il jouait comme il en avait envie. (...) En tant que capitaine, je passais dans le bureau de Roby pour récupérer les feuilles de chaque joueur. En fonction de cinq critères, ta prime de match pouvait augmenter de 50 % à domicile et de 100 % à l'extérieur. C'était rarement le cas pour Johnny. Il déchirait le papier en hurlant, avant d'aller choper Roby."

"Je me suis toujours inspiré du football anglais."

Lopez marque l’histoire du football français lors du quart de finale de la Coupe d’Europe des Clubs champions 1976 face au Dynamo Kiev, en surgissant in extremis pour contrer Oleg Blokhine, seul face à Curkovic, alors que le but semblait inévitable.

Et justement, l'ancien Stéphanois affirme apprécié particulièrement ce geste.

"Mon geste technique préféré ? Le tacle et le jeu de tête. (...) Je me suis toujours inspiré du football anglais. Ce geste défensif me plaisait, mais je ne l'ai jamais travaillé. Un tacle est plus dur à réaliser aujourd'hui, car le football va plus vite et à peine tu touches un joueur, il fait trois roulades. À l'époque, une fois touché, le mec se relevait et te disait, surtout à l'extérieur : "T'inquiète pas, je vais revenir te voir..."

Crédit photo : asse.fr