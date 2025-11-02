Ce dimanche à 14h30, les U19 de l'ASSE recevaient leurs homologues de Montpellier pour le compte de la 10ᵉ journée de U19 national. Auteur d'un début de saison poussif, les joueurs du coach Dugand doivent lancer véritablement leur saison pour retrouver une place plus confortable. Résumé de la rencontre.

Frédéric Dugand a réagi à l'issue du point pris à Air Bel (1-1) sur le site officiel : "Plutôt content du point pris au vu du contexte, mais on ne peut pas se permettre de se reposer sur les 45 premières minutes, il faut jouer les deux mi-temps au même niveau ! Il va falloir travailler pour avoir le même impact durant tout un match. Sur l'équipe, je suis plutôt satisfait des plus jeunes, ils avancent, s'aguerrissent et répondent aux exigences de la catégorie ! Les plus vieux, eux, n'ont pas assez montré de sérénité et de maturité dans la construction du jeu.

C'est dommage d'avoir attendu la mi-temps pour réagir, il a fallu qu'ils prennent conscience de la première, pour trouver les solutions !"

La compo de l'ASSE

XI de départ :Alexis Colombet, Shadai Lengi, Maxime Lengue Lenou, Elfayed Mnemoi, Nathan Kasia Nkondo, Maxence Tatuszka, Noham Aini, Rayan Aït Amer, Mamadou Konte, Aboubakar Traoré, Tom Teilhol.

Résumé de la rencontre

Lourde désillusion pour les U19 de l’AS Saint-Étienne, balayés 5-0 à domicile par une brillante équipe de Montpellier. Les visiteurs ont ouvert le score peu avant la pause, grâce à Yassin El Azzouzi, concrétisant une première période globalement maîtrisée. Les Stéphanois, déjà en difficulté, ont vu la situation se compliquer avec deux avertissements coup sur coup avant la mi-temps.

Le véritable tournant du match est intervenu dès la reprise : Maxence Tatuszka a été expulsé à la 52e minute pour un second carton jaune, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. Montpellier n’a pas tardé à en profiter, inscrivant quatre buts en l’espace de vingt minutes.

Mathias Abdou a doublé la mise avant que Robin Thiland Herard, intenable, ne s’offre un doublé (61e et 71e). Entre-temps, Léo Mellin avait lui aussi trouvé le chemin des filets. Malgré plusieurs changements, les jeunes Verts n’ont jamais réussi à enrayer la dynamique adverse ni à exister offensivement.

Une défaite nette et sans appel, qui met en lumière les fragilités collectives du groupe face à une formation montpelliéraine plus mature et bien mieux organisée.

La semaine prochaine, les Verts joueront contre Balma en terres toulousaines le dimanche à 11h.