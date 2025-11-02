Ce dimanche, les U17 de l'ASSE se déplaçaient dans le sud pour y affronter la coriace équipe d'Aubagne Air Bel. Leader du championnat, l'équipe de la banlieue marseillaise comptait bien garder son fauteuil. Après un début de saison délicat, les Verts vont mieux et réalisent de meilleurs résultats depuis quelques rencontres. Voici le résumé du match joué aujourd'hui à 14h30.

David Le Moal a livré son analyse après le dernier match gagné contre Grenoble à la maison (3-0) : "J’ai trouvé notre première période triste dans l’intensité, dans l’engagement. C’était trop mou. La seconde période est plus conforme à ce qu’on attend, j’en suis plus satisfait. Cette équipe est très jeune, elle ne se rend peut-être pas compte, par moments, qu’elle peut donner plus. On a toujours essayé de jouer, même si on est parfois trop scolaires, trop disciplinés. Malgré tout, c’est important de gagner des matchs. On reste aussi invaincus chez nous, où l’on impose certaines choses. Je suis content pour mes joueurs qui sont en pleine formation."

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Akil, Dagbo, Jolivet, Marliac - Mendy, Kissoum, Thouilleux - Seydi, Kaloga, Piskor.

Sont entrés en jeu : Bufferne, Fayolle, Gobe, Dani.

Résumé de la rencontre

Dans un contexte toujours difficile, les Verts vont vivre un premier coup du sort avec l'expulsion d'Oswaldo Mendy. Le milieu défensif stéphanois laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 après 40 minutes de jeu. La pause est sifflée sur ce score de 0-0. Le retour des vestiaires va être fatal avec deux buts coup sur coup (53e et 55e) qui viennent poignarder les efforts effectués jusqu'ici. Malgré la volonté de dynamiser avec les changements du coach. En fin de rencontre, les locaux vont marquer le troisième et dernier but. 3-0, c'est le score final. Un week-end à oublier pour l'ASSE à tous les étages.

La semaine prochaine, les Verts joueront contre la JS Ajacio, le dimanche à 12h30.