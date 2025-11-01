Ce samedi, à 17h l'ASSE faisait son retour sur la pelouse du Stade Salif Keita pour défier Montpellier. Après leur match nul face au Havre, les joueuses de Sébastien Joseph avaient pour ambition de décrocher un premier succès devant leur public. Une affiche déjà très importante en Arkema Première Ligue.

Juste avant la trêve, ce premier point décroché sur la pelouse du stade Océane a fait du bien aux Vertes. Après la défaite de Lens, contre Montpellier, les stéphanoises ont donc laissé leur dernière place aux Nordistes.

L'ASSE n'était plus dernière avant cette rencontre

Même si elles comptaient le même nombre de points, cela permettait psychologiquement de se rassurer un petit peu avant d'aborder cette nouvelle rencontre. Après ce dernier match, Sébastien Joseph, coach de l'ASSE, insistait. "Le fait de rester solide défensivement et de ne pas prendre de but, c'était aussi extrêmement important. C'est notre premier match sans prendre de but. Je dirais qu’il y a des nuls qui ont la saveur de victoires au vu de certains scénarios, celui-ci en fait partie."

Face aux Vertes se présentait une équipe Montpelliéraines septième d'Arkema Première Ligue. Ces dernières restaient sur deux succès consécutifs. L'objectif était simple, s'imposer pour revenir à deux points de ce nouvel adversaire.

Le résumé du match

Le XI pour affronter Montpellier 💪 Allez les Vertes ! 💚#ASSEMHSC pic.twitter.com/NRWXXznSau — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) November 1, 2025

Très tôt dans le match, l'ASSE trouve la barre transversale sur un coup franc signé Rachel Corboz. Cinq minutes plus tard, les Vertes sont punies et concèdent le premier but du match. La réaction des Vertes ne met que très peu de temps à se faire attendre. D'une reprise de volée, Rachel Corboz trouve cette fois-ci le cadre ! 1-1. Les stéphanoises ne lâchent rien et poussent pour tenter d'inscrire un second but. Pourtant, à la 36ème minute de jeu, Montpellier parvient à marquer de nouveau. Un ballon parti de la droite vers la gauche, lance cette action parfaitement conclut. L'ASSE parvient à revenir au score au terme du temps additionnel. Un but signé Sofie Hornemann, 2-2 à la mi-temps.

Quelques instants avant l'entrée en jeu d'Ina Kristoffersen l'ASSE inscrit un troisième but ! Un bon pressing initié par Sarah Cambot et Sofie Hornemann finit par payer, Cambot sert l'attaquante de l'ASSE qui n'a plus qu'à conclure, 3-2 ! Les stéphanoises ne relâchent pas la pression et tentent d'inscrire un quatrième but. Nadjma Ali Nadjim voit sa tête fuir le cadre. Il en est de même pour sa reprise sur la ligne des six mètres.

Mais, les Vertes vont faire la différence grâce à un pénalty obtenu lors des dernières minutes suite à une main adverse. Rachel Corboz le transforme, 4-2. En fin de match, Chaine, une joueuse de Montpellier est même exclue.

Les Vertes remportent leur premier match de la saison. Rendez-vous la semaine prochaine face à Strasbourg !