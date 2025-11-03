Après la défaite 2-1 face au Red Star, les Verts repartent au travail. Une semaine dense attend l’AS Saint-Étienne avant le déplacement crucial à Troyes samedi soir (20h). Entre entraînements, matchs des féminines et rendez-vous du centre de formation, la famille verte est sur tous les fronts.

Ce lundi 3 novembre, les joueuses de l’ASSE Féminine ont repris à huis clos, pendant que les Verts pansent encore les plaies du revers contre le Red Star.

Mardi, retour au contact du public : les entraînements des pros (10h45) au Centre sportif Robert-Herbin et des féminines (10h30) au stade Salif-Keita seront ouverts. L’après-midi, les fans pourront (re)découvrir le stade Geoffroy-Guichard grâce à la visite guidée de 15h30.

Focus sur la préparation du match Troyes - ASSE

Mercredi et jeudi, les séances basculent à huis clos pour les hommes d’Eirik Horneland. Le staff peaufine les derniers réglages avant le déplacement à Troyes. Les féminines, elles, s’entraîneront jeudi matin (10h30) devant le public au Salif-Keita. Le même jour, la conférence de presse d’avant-match ESTAC-ASSE sera diffusée sur ASSE.TV, l’occasion d’en savoir plus sur la réaction attendue après la défaite de samedi.

Vendredi, les deux groupes professionnels finalisent leur préparation dans la discrétion, avant l’annonce des groupes convoqués pour les matchs du week-end. Les supporters pourront suivre le replay de la conférence de presse et admirer les photos des séances sur ASSE.fr.

Un week-end chargé pour toute la famille verte

Le samedi 8 novembre s’annonce intense :

🆚 Strasbourg - ASSE (17h) en Arkema Première Ligue , une belle affiche pour relancer les Vertes.

🆚 Troyes - ASSE (20h) en Ligue 2 BKT, un choc déterminant pour se repositionner dans la première partie de tableau.

Dimanche, place aux jeunes de Génération Verte :

U19 à Balma (11h),

U17 face au Gazelec Ajaccio (12h30),

National 3 contre Chamalières (15h) au stade Aimé-Jacquet, diffusé en live vidéo sur ASSE.TV.

Une belle vitrine pour la formation stéphanoise, symbole d’un club mobilisé à tous les niveaux. Une semaine décisive donc pour relancer la dynamique, fédérer le groupe et redonner le sourire à tout le peuple vert avant la trêve internationale.