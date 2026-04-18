Dans quelques instants, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer une nouvelle rencontre de Ligue 2 et espère s'offrir un dixième match sans défaite. Ce week-end, les Verts sont à Bastia à l’occasion de la 31ᵉ journée de championnat. Philippe Montanier a dévoilé les onze titulaires de ce samedi soir sur l’Île de Beauté. Voici la compo des Verts.

Après son succès face à Dunkerque, l’ASSE a parfaitement lancé son sprint final. Les Stéphanois sont revenus à un point de Troyes, battu 2-1 à Rodez, deux jours plus tard. A quatre journée de la fin, les Verts sont en ballotage favorable pour monter et sont encore en course pour le titre en Ligue 2.

Ce soir face à Bastia, la tâche s’annonce délicate. Si le Sporting est dernier du championnat, le match aller est un parfait exemple qu’aucun adversaire n’est à prendre à la légère. Les joueurs stéphanois avaient offert deux buts à une équipe qui n’avait pas marqué à l’extérieur jusque-là. Un match nul au goût amer qui a, sans doute, servi de leçon à l’ASSE pour bien négocier ce match retour en Corse.

Un groupe presqu'au complet

Après avoir quitté ses partenaires face à Dunkerque, Augustine Boakye a été ménagé cette semaine. Touché, le ghanéen à progressivement retrouvé les terrains et est bien du voyage en Corse.

Plus tard dans la rencontre, Gautier Larsonneur a de nouveau ressenti une douleur en fin de partie. De retour dans les buts de l’ASSE face à l’USLD, le portier s’est montré prudent pour être de la partie, ce samedi.

Absents de longue date du groupe stéphanois, Maxime Bernauer et Joao Ferreira sont aptes à reprendre la compétition.

Florian Tardieu et Nadir El Jamali sont toujours absents. Le premier cité espère revenir d’ici la fin de la saison. Son entraîneur, Philippe Montanier, n’était pas être en mesure de dire s’il pourra compter sur l’ancien troyen d’ici là. Le second sera de retour dans le Forez là semaine prochaine et ne rejouera pas cette saison avec l’ASSE.

La composition de l’ASSE