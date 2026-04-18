Olivier Dall’Oglio y croit. L’ancien entraîneur de l’ASSE observe la dynamique actuelle avec un regard expérimenté, marqué par une montée obtenue dans un contexte bien différent. Aujourd’hui, il voit les Verts mieux armés pour aller au bout.

Deux saisons après avoir guidé l’ASSE vers la remontée, Olivier Dall’Oglio mesure le chemin parcouru. Dans des propos relayés par le Progrès, l’ancien technicien stéphanois compare sans détour les deux dynamiques. "On revenait de nulle part et à un moment, on n’avait plus d’essence", rappelle-t-il. À l’époque, la remontée s’était construite dans l’urgence, portée par une série positive qui avait ramené les Verts en haut du classement. L’énergie avait fini par manquer dans le sprint final. Un constat lucide, qui tranche avec la situation actuelle.

Aujourd’hui, l’ASSE avance avec davantage de maîtrise. Deuxième du classement, le club stéphanois possède une avance précieuse sur ses poursuivants. "Là, je pense que les trois points d’avance sur Le Mans vont faire la différence" (ndlr : l'interview a eu lieu avant la victoire du Mans ce vendredi), estime Dall’Oglio. Même s’il nuance en évoquant un calendrier potentiellement plus accessible pour le concurrent direct, il insiste sur un élément clé : la marge. "Tu peux te permettre de faire un nul." Une différence notable avec son propre parcours, où chaque point était vital.

Une solidité qui change tout selon Dall'Oglio

Au-delà du classement, c’est surtout le visage de l’équipe qui retient l’attention de l’ancien coach. Dall’Oglio insiste sur la capacité actuelle des Verts à ne pas perdre. Un aspect qu’il juge déterminant dans une course à la montée. "Ce qui est bien, c’est de ne pas perdre. J’aime cette solidité." Sous la direction de Philippe Montanier, l’ASSE affiche en effet une base plus stable, moins exposée que par le passé. Une évolution qui modifie profondément les perspectives dans le sprint final.

Le parallèle entre les deux entraîneurs ne lui échappe pas. "On a un peu la même personnalité, la même façon de coacher", glisse-t-il. Une continuité dans l’approche, basée sur l’équilibre et la rigueur, qui semble porter ses fruits. L’équipe ne dépend plus uniquement de coups talentueux comme Cardona à son époque face aux Girondins, mais s’appuie sur une structure défensive capable de résister dans les moments difficiles.

Des différences qui peuvent peser jusqu’au bout

Si la solidité défensive constitue un socle, Dall’Oglio met aussi en avant les ressources offensives actuelles. "Et puis devant, tu as des joueurs susceptibles de faire des différences." Un constat qui renvoie directement à la forme de joueurs comme Stassin ou Davitashvili, capables de faire basculer une rencontre sur une action. Cette capacité à convertir les temps forts renforce la crédibilité de l’ASSE dans la lutte pour la montée.

Dans ce contexte, la comparaison avec la saison de la remontée prend tout son sens. Là où son équipe avançait sur un fil, celle de Montanier semble disposer de plus de garanties. Reste à confirmer sur les dernières journées, où chaque détail comptera. Mais pour Dall’Oglio, le cadre est posé : l’ASSE a désormais les armes pour aller au bout.