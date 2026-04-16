L’ASSE traverse la Méditerranée pour défier le SC Bastia, ce samedi soir, à l’occasion de la 31ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce déplacement, Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée. Il s'est notamment exprimé sur l'engouement qui entoure les Verts. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La réception de Troyes et l'affluence folle attendue ? On a déjà un engouement extraordinaire et forcément pour ce match là on va plutôt avoir un engouement exceptionnel. Même si nous on est concentré sur Bastia. C'est pas surprenant mais c'est toujours... Incroyable. On n'arrive pas à s'habituer et de la ferveur et de l'engouement de nos supporters."

Quand Montanier croise des supporters à la Boulagerie

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Je vais vous raconter une anecdote. Dimanche, je suis allé acheter des croissants. Parce que quand on gagne, à tour de rôle dans le staff on amène les croissants. La diététicienne n'est pas contre parce qu'en fait on Nous on peut devenir gros et gras, c'est pas un problème. Et je croise des supporters dans la boulangerie. Ils venaient des Herbiers en Vendée. Ils étaient 8, 700 bornes. Ça veut dire hôtel, resto, place. C'est incroyable.

Ils me demande si on peut faire une photo. Putain mais une photo, je vais vous en faire 10 pour vous remercier de venir de si loin. On sait bien quand on regarde les bus que ça vient de toute la France. C'est un engouement incroyable chez nous, mais c'est un engouement aussi au-delà de la Loire et de Saint-Étienne. C'est ça qui est dingue avec ce club."

L'ASSE ne doit pas penser à la recéption de Troyes

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Troyes on verra après Bastia. Nous, Bastia. Depuis le début de semaine, forcément, il y a beaucoup de spéculation avec les résultats qu'il y a eu le week-end. Mais nous, ça ne change rien à notre problème. Le problème aujourd'hui, c'est Bastia. Il faut qu'on soit concentré sur Bastia. L'ESTAC, on verra après Bastia, au moment de Troyes. Mais il faut surtout qu'on ne se disperse pas, qu'on ne spécule sur rien. Il y a un match à gagner, c'est Bastia. Et comme on l'a fait avant Dunkerque, il y a d'être concentré dessus. Comment? Qu'on arrive à se maintenir en fin de saison dans les deux premiers."