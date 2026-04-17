Ce samedi à 20h, les Verts se déplacent à Furiani pour la 31e journée de Ligue 2. Un match piège sur un terrain hostile, face à une équipe bastiaise qui joue sa survie. Philippe Montanier était en conférence de presse ce jeudi. Il n'a rien caché. Bastia - ASSE : Conférence de presse d'avant-match.

Boakye bien là, le groupe au complet pour l'ASSE

Bonne nouvelle avant le déplacement en Corse. Augustine Boakye, ménagé en début de semaine, a repris l'entraînement progressivement. Et le coach est rassurant.

"Augustine Boakye ? On l'a ménagé en début de semaine, puis il a repris progressivement. Mais je dirais que tous les voyants sont au vert. On a un groupe étoffé et c'est bien d'arriver dans le Money Time avec toutes nos forces vives. Abondance de biens ne nuit pas. Mais c'est vrai que c'est difficile car nous allons devoir faire des choix compliqués parce que tout le monde s'entraîne bien. Mais il vaut mieux avoir plus de choix que pas de choix."

Le problème du sélectionneur trop riche. Difficile de s'en plaindre à quatre journées de la fin.

Larsonneur, Jaber, Tardieu : le point blessés ASSE

Montanier a fait le tour des absents et des incertains. Sur Larsonneur, la prudence est de mise mais rien d'alarmant. "Tout va bien. Petite alerte au match contre Dunkerque, mais il a été prudent, donc impeccable. Il a ressenti une douleur, rien de méchant, mais il faut être prudent."

Sur Mahmoud Jaber, les nouvelles sont encourageantes après sa bonne rentrée contre Dunkerque. "A l'image de ce qu'il faisait à l'entraînement, il a fait une très bonne rentrée samedi. Ce jeudi, il y avait 4-5 joueurs qui étaient plus en salle, qui ne sont pas sortis, mais qui ont fait un travail de gym, dont lui. Mais c'est positif. On récupère quand même des forces vives et on en aura besoin."

Pour Florian Tardieu, le coach tempère les espoirs d'un retour rapide. "Ça évolue bien, mais ça va être forcément pour l'instant, mais il va falloir attendre un peu pour être compétitif. Un retour d'ici la fin de saison ? C'est difficile à prédire. On avisera semaine par semaine. On est content que ça évolue. La prochaine étape, ce sera de le retrouver à l'entraînement sur le terrain individuel. Mais c'est vrai que la fin de saison arrive vite."

Ferreira et Bernauer, en revanche, sont bien là. Montanier l'a dit avec insistance. "Joao Ferreira et Maxime Bernauer. Ils sont en pleine forme. Vraiment en pleine forme. Ils travaillent bien, ils s'entraînent bien. Ils sont sélectionnables. Vraiment, je suis très content."

Enfin, une pensée pour Nadir El-Jamali, dont l'anniversaire tombe ce vendredi et qui revient rendre visite au groupe la semaine prochaine.

"Il revient nous voir la semaine prochaine. On est en contact permanent avec lui, le kiné etc... Il était content. Ça évolue bien, mais il est content aussi de revoir ses copains la semaine prochaine."

Bastia, un piège à ne pas sous-estimer pour l'ASSE

C'est le message fort de la conférence. Montanier refuse catégoriquement de regarder le classement et de considérer Bastia comme une proie facile.

"C'est un terrain qui n'est pas facile et l'équipe Bastiaise aussi a besoin de points avec une situation difficile. Mais la place de Barragiste est accessible donc pour eux comme pour nous c'est un match important. On aura besoin de points. C'est une équipe qui n'est pas à sa place. Quand on voit les stats, ils se situeraient plus sur la 10ème ou 12ème place, vu ce qu'ils font. Ils sont difficiles à battre. Depuis le match aller, ils n'ont perdu que 4 matchs sur 14 disputés. Je pense que ce qui les pénalise, c'est qu'ils n'arrivent pas à gagner, qu'ils n'arrivent pas à marquer. C'est la 13ème défense, ils concèdent très peu d'occasions. C'est la 5ème équipe au niveau des xG concédé. C'est une équipe difficile à battre, mais c'est une saison qui ne tourne pas très bien pour eux."

Le coach stéphanois sait aussi ce que représente Furiani. Julien Le Cardinal, qui a joué là-bas, l'a bien briefé.

"Pour travailler au Sporting, Julien Le Cardinal pour y avoir joué, on sait qu'il faudra être hyper concentré sur notre jeu et ne pas se laisser disperser. C'est ça qui va être important."

"On ne joue pas Bastia qui est dernier. On joue un adversaire qui va vendre très cher sa peau."

Le ton est donné. Montanier a rappelé les deux dernières sorties à l'extérieur — Grenoble et Nancy — qui n'ont pas été à la hauteur. Pas question de reproduire ça en Corse.

"On est restés sur deux expériences à l'extérieur avec Grenoble et Nancy. Forcément ça doit nous alerter. On est conscient aussi qu'il faut à tout prix qu'on prenne les trois points parce que la cadence devant est élevée. On insiste beaucoup sur la vidéo et les statistiques. J'espère que les deux derniers matchs à l'extérieur nous servent aussi pour jouer un match important. On ne joue pas Bastia qui est dernier au classement. On joue un adversaire qui va vendre très cher sa peau. Et nous, il faut qu'on prenne les trois points de la victoire."

Sa philosophie pour aborder ce match est claire — et elle dit tout sur son état d'esprit.

"Plutôt qu'une obligation de résultats, on a une obligation de moyens. Toutes les équipes veulent gagner. Mais la question c'est comment ? C'est nous, surtout sur le comment, qu'on doit se concentrer. On est sur une bonne dynamique, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à être dans cette bonne dynamique. Gagner un match, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut arriver à en gagner deux, trois de suite. C'est comme ça qu'on est remonté au classement et c'est comme ça qu'il faut opérer."

Contre Dunkerque, le gardien adverse a tout raté

Interrogé sur les limites affichées face à Dunkerque, Montanier ne partage pas le pessimisme ambiant.

"Je suis moins dur que vous parce que c'est pas des occasions qu'on a loupé. Il y a eu un gardien (Niflore) qui a été déterminant. On a quand même 7 tirs cadrés, ce qui est une grosse stat. Il faut persévérer. On a eu des occasions, le gardien a fait ce qu'il fallait. Mais je reste persuadé que si on arrive à se créer autant d'occasions à chaque match, on a plus de chances de gagner."

Le message est simple : l'ASSE crée, l'ASSE cadre, l'ASSE mérite. Le reste, c'est du football.

Rendez-vous samedi soir à 20h à Furiani. Les Verts ont besoin de trois points. Montanier le sait. Son groupe aussi.

Source : Conférence de presse Philippe Montanier / ASSE