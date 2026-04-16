Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va se rendre au Stade Armand-Cesari de Bastia. Vainqueurs de Dunkerque dans le Chaudron, les Verts sont à un point de Troyes, leader et doivent maintenir la pression avant de les accueillir le week-end prochain. En conférence de presse, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif avant d’aller en Corse pour la 31ᵉ journée de Ligue 2. Voici ses mots.

Après un mois d’absence, Gautier Larsonneur a pu retrouver sa cage et son brassard de capitaine face à Dunkerque, En fin de rencontre, l’ancien brestois a semblé être toujours souffrant. Malgré cette alerte, le portier de l’ASSE était bien là à l’entraînement en début de semaine et devrait donc pouvoir jouer à Bastia.

Mahmoud Jaber a également pu revenir à la compétition. Face à Dunkerque, l’Israélien a pu entrer en jeu et se montrer décisif quelques minutes après son apparition. Auteur de la récupération qui a permis à Davitashvili d’offrir le but du 2-1 aux Verts, le milieu va apporter du sang frais pour ce sprint final.

Maxime Bernauer se rapproche lui aussi d’un retour dans le groupe. Le défenseur s'entraîne normalement avec le groupe de l’ASSE depuis plusieurs semaines mais n’a pas encore été convoqué par Philippe Montanier.

Deux mois après sa blessure à la main, Joao Ferreira a également pleinement repris les séances collectives. Le latéral venu de Watford pourrait rapidement être apte et apporter une solution supplémentaire en défense.

Après sa reprise de la course, la semaine dernière, Florian Tardieu poursuit son travail individuel. Le milieu n’est pas encore apte à revenir à la compétition et pourrait ne jamais rejouer avec l’ASSE. Pour rappel, l’ancien troyen est en fin de contrat à l’issue de la saison.

Enfin, Augustine Boakye a inquiété face à Dunkerque. Le ghanéen a quitté la pelouse après un souci aux adducteurs. De quoi inquiéter Philippe Montanier après la rencontre de samedi. Ce jeudi, le coach stéphanois avait certainement plus de précisions sur l’état de santé de son joueur.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On a ménagé Augustine Boakye qui a repris progressivement, ça va bien pour Gautier Larsonneur après sa petite alerte. Tous les voyants sont au vert, avec un groupe étoffé. L'abondance de biens ne nuit pas, même si les choix sont difficiles."