L’AS Saint-Etienne (ASSE) voulait enchaîner sur le terrain de la lanterne rouge ce samedi soir. Les Verts, en quête d’une huitième victoire en dix matchs étaient à Bastia, pour la 31ᵉ journée de Ligue 2. Résumé de la rencontre face au club Corse.

Vainqueurs de Dunkerque, samedi dernier, les Verts ont pu revenir à un point de Troyes, défait à Rodez, lundi soir. À une semaine de recevoir l’ESTAC, la victoire à Bastia était impérative pour rester en confiance avant ce choc crucial pour la montée en Ligue 1 et le titre. L’ASSE avait également à cœur de se racheter après un match aller mal négocié dans le Chaudron.

Entame catastrophique pour l'ASSE

Il ne faut attendre que 40 secondes pour voir Bastia frapper fort dans cette rencontre. Sur un ballon perdu par Irvin Cardona, Alexandre Zaouai ne se pose pas de questions et déclenche une frappe lointaine de plus de 30 mètres. Gautier Larsonneur, légèrement avancé, est surpris par la trajectoire et ne peut qu’accompagner le ballon au fond de ses filets. Un début de match cauchemardesque pour les Verts, menés 1-0 après à peine une minute de jeu. Mais la réaction stéphanoise ne tarde pas.

À la 6e minute, Augustine Boakye profite d’un centre de Cardona mal repoussé par Gustave Akueson pour armer une lourde frappe du gauche. Lisandru Olmeta doit s’employer et réalise une claquette décisive sur sa ligne. Le portier bastiais enchaîne à la 11e minute avec une nouvelle parade déterminante. Cardona, encore lui, centre à mi-hauteur vers Lucas Stassin dont la reprise du bassin est déviée in extremis par un Olmeta vigilant. L’ASSE pousse, insiste, mais manque de réussite.

À la 36e minute, Stassin s’illustre encore en contre, élimine Akueson et enroule une frappe qui frôle la lucarne opposée. Malgré ces occasions, Bastia conserve son avantage à la pause. Solides défensivement et portés par un Olmeta impérial, les Corses tiennent bon face à des Stéphanois entreprenants mais inefficaces.

Pas mieux en deuxième

La seconde période confirme les difficultés offensives de Saint-Étienne. À la 62e minute, les Verts monopolisent le ballon mais peinent à déséquilibrer un bloc bastiais très compact et parfaitement organisé. Cette domination stérile va être punie. À la 71e minute, Bastia fait le break grâce à Joachim Eickmayer. Sur une percée de Felix Tomi côté gauche, le centre en retrait traverse la défense stéphanoise, trop passive. Eickmayer surgit à l’entrée de la surface et ajuste Larsonneur d’un tir croisé du plat du pied droit.

Un coup dur pour l’ASSE, désormais menée 2-0. Les hommes de Philippe Montanier tentent de réagir rapidement. Trois minutes plus tard, Zuriko Davitashvili dépose un coup franc précis sur la tête de Zakaria Ariss, dont la reprise s’écrase sur la barre transversale. La réussite fuit clairement les Stéphanois. À la 82e minute, Davitashvili, encore lui, combine avec Augustine Boakye avant d’armer une frappe croisée à ras de terre, mais le ballon fuit le cadre. Malgré quelques situations, Saint-Étienne ne parvient pas à inverser la tendance. Solide et réaliste, Bastia s’impose logiquement 2-0.