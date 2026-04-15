Bastia - ASSE : Un arrêté préfectoral signé par Laurent Nunez, Minitre de l'Intérieur, circule ce mercredi et fait l'effet d'une bombe dans la communauté des supporters stéphanois.

Le document stipule noir sur blanc que "les relations entre supporters du SC Bastia et de l'ASSE sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années" et évoque "un risque réel et sérieux d'affrontement" entre les deux groupes de supporters à l'occasion de leur prochaine rencontre.

Bastia - ASSE : Une affirmation qui surprend

Le problème ? Les supporters des deux clubs ne partagent pas cette analyse. Bien au contraire. Les Verts ont historiquement soutenu le mouvement #PasDeMatchLe5Mai aux côtés des supporters corses — un symbole fort de solidarité entre les deux communautés.

L'arrêté ne mentionne pourtant aucun antécédent direct entre les deux groupes de supporters pour justifier cette qualification. Une absence qui interpelle.

Les incidents cités

Le document liste plusieurs incidents survenus lors de rencontres Bastia - ASSE : usage massif d'engins pyrotechniques, envahissement de terrain en janvier 2023, jet de projectiles vers un arbitre, et plus récemment en décembre 2025 l'usage de 80 engins pyrotechniques lors du match retour à Saint-Étienne.

La réaction des supporters

Sur les réseaux sociaux, la réaction est immédiate et unanime — l'arrêté est jugé disproportionné et historiquement inexact par une grande partie de la communauté des supporters des deux clubs.

Le dossier risque de faire du bruit dans les prochaines heures.

Bastia - ASSE : Un contexte qui inquiète

Cet arrêté intervient dans un contexte particulièrement sensible. Laurent Nunez, Ministre de l'Intérieur, est également au cœur de la procédure de dissolution engagée contre les deux groupes ultras de l'ASSE. Une procédure qui fait déjà craindre le pire dans le monde ultras français.

Dans ce climat, voir apparaître dans un document officiel une caractérisation aussi tranchée des relations entre supporters de Bastia et de l'ASSE — sans antécédent direct entre les deux groupes pour l'étayer — ne pousse pas à l'optimisme. Pour beaucoup de supporters, cet arrêté ressemble moins à une mesure de sécurité qu'à un outil supplémentaire dans un arsenal juridique en construction.

Source : Association de Défense des Supporters Stéphanois