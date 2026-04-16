Le CIES Football Observatory a publié une étude sur les joueurs de moins de 23 ans les plus performants sur les six derniers mois. En Ligue 2, plusieurs profils émergent dans un classement qui croise données avancées, niveau des matchs et régularité. Deux joueurs de l'ASSE y figurent, confirmant des performances confirmées sur le terrain cette saison.

La 542e lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football du CIES propose une photographie précise des jeunes joueurs les plus performants à travers 67 ligues. Le classement repose sur une méthodologie complète, intégrant huit domaines de jeu, le niveau des compétitions disputées, les résultats collectifs et le temps de jeu. Les données utilisées s’appuient notamment sur les indicateurs Impect*. Cette approche permet d’aller au-delà des statistiques classiques pour mesurer l’impact réel des joueurs dans leur environnement.

Dans ce panorama, la Ligue 2 se distingue avec plusieurs représentants bien positionnés. Troyes et Reims dominent les premières places avec des profils déjà installés dans leur effectif. Mathys Detourbet, Samuel Kotto ou encore Martin Adeline occupent le haut du classement, preuve de leur capacité à performer dans l'antichambre de la Ligue 1. D’autres clubs comme Pau, Dunkerque ou Rodez apparaissent également, ce qui confirme la diversité des clubs représentés. Le classement met en avant des joueurs capables d’influencer le jeu dans différents registres, qu’il s’agisse de construction, de percussion ou de solidité défensive.

Deux profils stéphanois dans un classement qui regroupe le gratin de la Ligue 2

Dans ce classement, l’AS Saint-Étienne place deux joueurs dans le top 20. Kévin Pedro se situe à la 6e position avec un indice de 70,4. Son profil défensif, notamment dans les duels au sol, est particulièrement valorisé. Sa progression récente et son intégration dans le onze se reflètent clairement dans cette reconnaissance.

Lucas Stassin apparaît à la 15e place avec un indice de 68,6. Il se distingue dans un registre offensif, avec une efficacité notable dans la finition. Cette présence confirme une montée en puissance observée depuis plusieurs semaines, en lien avec un temps de jeu en augmentation et une influence croissante dans les résultats de l'ASSE.

Une validation de la politique sportive de l'ASSE

Ce double classement ne doit rien au hasard. Il s’inscrit dans une stratégie plus large, tournée vers la valorisation de jeunes profils capables de répondre rapidement aux exigences du haut niveau. L’ASSE confirme ainsi une orientation déjà visible dans la gestion de son effectif, avec des joueurs mis dans le grand bain, et ce, quel que soit leur âge.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette étude met en lumière une autre réalité. La Ligue 2 constitue un environnement propice à l’émergence de jeunes talents, capables de performer dans des registres variés. Pour Saint-Étienne, la présence de ces deux profils dans le classement du CIES valide les choix des dirigeants et du staff sportif à un moment clé de la saison.

*Données Impect : indicateurs avancés qui évaluent les actions des joueurs selon leur qualité, leur contexte et leur impact réel sur le jeu (passes, duels, tirs, progression…), au-delà des statistiques classiques.