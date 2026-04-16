Quand Philippe Montanier a posé ses valises à Geoffroy-Guichard, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Zéro défaite. Sept victoires. Une défense de béton. Les Verts sont en train de vivre quelque chose de rare — et les données le confirment.

Il fallait du courage pour prendre ce banc-là. L'ASSE, c'est une pression permanente, un vestiaire exigeant, une ville de football qui ne pardonne pas. Philippe Montanier a tout absorbé, et il a répondu avec les armes qu'il connaît : la rigueur, l'organisation, et le travail.

Le résultat est historique au sens littéral. En 9 matchs de championnat, aucune défaite. Sept victoires, deux nuls. C'est le meilleur départ d'un entraîneur à Saint-Étienne en termes de victoires — ex æquo avec Ignace Tax — mais personne avant lui n'avait réussi 7 victoires sans la moindre défaite sur les 9 premiers matchs. Pas Albert Batteux. Pas Robert Nouzaret. Personne.

Derrière ce bilan, il y a une méthode claire. Un 4-2-3-1 lisible, des rotations intelligentes, et surtout une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait quand elle n'a pas le ballon. Ce n'est pas un hasard si les Verts encaissent si peu.

La stat qui fait le plus plaisir aux supporters

4 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Quatre. C'est le meilleur bilan défensif de toute la Ligue 2 sur la période. Rodez et Boulogne suivent avec 5 buts encaissés chacun. L'ASSE, elle, est dans une autre catégorie.

Pour les supporters qui ont souffert de voir leurs Verts prendre l'eau pendant des mois, ce chiffre a une saveur particulière. Montanier a bâti quelque chose de solide derrière. Les lignes sont compactes, les duels sont gagnés, et le gardien n'est plus sollicité à chaque match pour sauver les meubles.

Offensivement, Saint-Étienne pointe à la 3e place sur la même période avec 17 buts marqués — derrière Troyes et Le Mans (19 chacun). Ce n'est pas le feu d'artifice permanent, mais c'est une équipe qui marque quand il faut, qui gère quand elle le peut, et qui ne s'expose pas inutilement. C'est du foot intelligent.

23 points sur 10 matchs : personne ne fait mieux que Montanier

Le classement de forme sur 10 matchs est sans appel. L'ASSE est première avec 23 points. Devant Rodez (21), Troyes (17), Le Mans (16) et Red Star (14). En six semaines, les Verts ont transformé la fin de saison en véritable course en tête. Là où d'autres clubs commencent à se crisper sous la pression des barrages, Saint-Étienne accélère.

Ce chiffre dit aussi une chose importante : l'ASSE ne gagne pas par chance ou par à-coups. Elle gagne de façon régulière, méthodique, match après match. C'est la marque d'un groupe sain, d'un vestiaire qui croit en son projet, et d'un staff qui a trouvé les bons réglages au bon moment.

Quatre finales, un objectif : la Ligue 1 directe

57 points. Quatre matchs à jouer. La montée directe est là, à portée de main. Le calendrier qui arrive — avec notamment le déplacement à Rodez et la réception de Troyes — sera le vrai test de cette équipe. Mais une équipe capable de produire ce bilan sous Montanier n'a pas de raison de craquer maintenant.

Si les Verts maintiennent cette dynamique jusqu'au bout, Philippe Montanier n'aura pas seulement réussi une montée. Il aura offert aux supporters stéphanois l'une des fins de saison les plus belles de ces dernières années. Et ça, ça ne s'oublie pas de sitôt à Geoffroy-Guichard.

Source : Ligue 2 BKT