L'ASSE recevait Dunkerque pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Les Verts se sont imposés 2-1 et font l'énorme coup de cette journée. Voici les tops et flops de cette rencontre.

Dans un match rythmé et riche en occasions, les Verts ont affiché dès le début leurs ambitions offensives. Dès la 6e minute, Pedro crée le danger en servant Moueffek, dont la frappe manque toutefois de précision face à un Niflore vigilant. À la 14e, une combinaison entre Davitashvili et Stassin permet à Cardona de tenter une talonnade audacieuse, sans succès. La domination stéphanoise se concrétise à la 22e minute : Boakye récupère haut le ballon et sert Stassin, qui élimine le gardien avant de marquer.

Stassin et Davitashvili allument la lumière

Dunkerque réagit immédiatement. Trois minutes plus tard, Robinet égalise sur penalty malgré l’anticipation de Larsonneur. La fin de première période est marquée par plusieurs arrêts décisifs de Niflore, notamment sur une tête de Le Cardinal, tandis que Bokele échoue à tromper Larsonneur juste avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score logique de 1-1.

En seconde période, Saint-Étienne reprend l’avantage à la 66e minute grâce à Davitashvili, bien servi après une récupération de Jaber. Malgré une dernière frayeur sur un tir de Le Cardinal, qui touche le poteau, les Verts tiennent bon et s’imposent finalement 2-1 au terme d’un match disputé.

Les tops de l’ASSE

Les choix de Montanier

Après le résultat nul contre Nancy la semaine dernière (1-1), le coach stéphanois est repassé à un système en 4-3-3. Premier choix fort : il a titularisé Aïmen Moueffek dans l’entrejeu stéphanois. Un choix qui aurait pu s’avérer payant dès la sixième minute lorsque le milieu formé au club était proche d’ouvrir le score.

Aussi, le technicien stéphanois a fait des changements tôt et a su inverser le cours de cette rencontre grâce à son coaching. Une victoire à laquelle il a grandement participé par les décisions qu’il a prises avant et pendant le match.

La seconde période

Alors que les Dunkerquois auraient pu surprendre Gautier Larsonneur sur cette magnifique action collective dans le temps additionnel de la première période, le gardien stéphanois a été peu sollicité lors du second acte. Sérieux et appliqués en défense, les Stéphanois ont su gérer les assauts adverses.

L’entrée de Mahmoud Jaber

L’international israélien était de retour après une (trop) longue absence. Décisif sur le second but grâce à une récupération haute, il a montré qu’il était le patron de ce milieu de terrain stéphanois en à peine 30 minutes. Volume de jeu, pressing tout terrain, justesse technique, fautes intelligentes : Mahmoud Jaber est de retour et ne devrait pas faire de vieux os sur le banc stéphanois.

La débauche d’énergie

L’ASSE a proposé un pressing intense lors de cette rencontre en voulant profiter de l’identité joueuse de Dunkerque. Une attitude qui leur a permis de marquer deux buts sur deux récupérations hautes. Les joueurs de Philippe Montanier sont allés au bout d’eux-mêmes pour obtenir cette victoire et montrent toute leur volonté de monter en Ligue 1 en fin de saison.

Les flops stéphanois

Le manque d’efficacité

L’ASSE s’est procuré de nombreuses occasions lors de la rencontre contre Dunkerque. Les Stéphanois ont véritablement manqué d’efficacité. Le gardien de Dunkerque, Niflore, était inspiré, mais les Stéphanois ont manqué de justesse dans le dernier geste, comme l’attestent les occasions manquées de Moueffek (6e), Davitashvili (21e), Le Cardinal (34e, 74e).

La blessure d’Augustine Boakye

Élément majeur du dispositif de Philippe Montanier, le Ghanéen a cédé sa place à l’heure de jeu pour une blessure aux adducteurs. Une bien mauvaise nouvelle tant le joueur brille cette saison. L’ASSE pourrait devoir composer sans son maître à jouer pendant plusieurs rencontres…