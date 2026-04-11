L’ASSE a signé une victoire précieuse face à Dunkerque (2-1) dans un match intense. Un succès qui permet aux Verts de reprendre trois points d’avance au classement, malgré une soirée marquée par la blessure d’Augustine Boakye.

Dans un stade en ébullition, l’AS Saint-Étienne n’a pas tremblé. Opposés à une équipe de Dunkerque accrocheuse, les hommes de Philippe Montanier ont su faire la différence dans un match rythmé et engagé. Les Verts ont montré du caractère, répondant présents dans les moments clés pour s’imposer 2-1. Une victoire importante dans la course aux premières places.

Ce succès prend encore plus de valeur au regard du résultat du concurrent direct. Dans le même temps, Le Mans a été accroché par Boulogne (0-0). Un faux pas qui profite pleinement aux Stéphanois. Grâce à ces trois points, l’ASSE reprend seule les commandes avec trois longueurs d’avance. Un écart qui pourrait peser lourd dans le sprint final.

L’équipe de Philippe Montanier confirme sa solidité du moment. Les automatismes sont en place et le collectif répond présent. Cette victoire valide une dynamique positive et envoie un signal fort à la concurrence. L’ASSE ne lâche rien et affiche clairement ses ambitions.

ASSE : Boakye inquiète Montanier

Mais tout n’est pas parfait dans cette soirée. À l’heure de jeu, Augustine Boakye a dû céder sa place, visiblement touché. Un coup dur pour l’ASSE tant le joueur est devenu indispensable dans le dispositif.

Remplacé par Mahmoud Jaber, Boakye souffrirait des adducteurs. Après la rencontre, Philippe Montanier s’est voulu prudent mais concerné : « Petit souci... Adducteur, on va voir demain, j'espère que c'est rien de méchant parce que c'est un joueur forcément très très important pour nous. »

Une déclaration qui en dit long sur l’importance du joueur dans le collectif stéphanois. Son absence, si elle venait à se confirmer, pourrait rebattre certaines cartes dans les prochaines semaines.