L’ASSE s’impose face à Dunkerque (2-1) grâce à Stassin et Davitashvili, mais l’inquiétude grandit autour de Larsonneur.

L’AS Saint-Étienne a assuré l’essentiel ce samedi à Geoffroy-Guichard. Les Verts ont dominé Dunkerque (2-1) dans une rencontre sérieuse, marquée par les réalisations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Une victoire précieuse dans la course aux objectifs du club, mais ternie en fin de match par une alerte concernant Gautier Larsonneur, de retour dans le onze après trois rencontres d’absence.

ASSE – Dunkerque : une victoire maîtrisée

Dès les premières minutes, les hommes de Philippe Montanier ont imposé leur rythme. Plus tranchants dans les duels et plus justes techniquement, les Stéphanois ont rapidement pris le contrôle du ballon. Lucas Stassin a concrétisé cette domination avec une ouverture du score méritée, avant que Zuriko Davitashvili ne fasse le break.

En face, Dunkerque a tenté de réagir sans réellement mettre en danger une défense stéphanoise bien en place. Réduisant néanmoins l’écart en seconde période, les visiteurs ont entretenu un léger suspense jusqu’au coup de sifflet final. Mais l’ASSE a tenu bon, validant ainsi trois points importants devant son public.

Larsonneur : une inquiétude en fin de match

Le point noir de la soirée reste la situation de Gautier Larsonneur. Titulaire après trois matchs d’absence, le portier stéphanois a rassuré dans ses interventions… jusqu’à cette sortie aérienne en fin de rencontre.

Sur l’action, le gardien semble ressentir une gêne au niveau de la cuisse, déjà touchée récemment. De quoi faire naître une inquiétude immédiate sur une possible rechute. Interrogé après la rencontre, Philippe Montanier s’est voulu rassurant, tout en restant prudent.

"Gautier Larsonneur ? Il est touché à la cuisse toujours, la répétition des frappes peut le gêner mais ça devrait rentrer dans l’ordre. En fin de match, il a fait un dégagement à la main qui est allé jusqu'au milieu de terrain, comme quoi il y a toujours des astuces."

Un discours mesuré qui laisse entendre que le joueur n’est pas totalement remis, mais capable de s’adapter. Reste à savoir si cette gêne nécessitera une gestion spécifique dans les prochains jours.