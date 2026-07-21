Un an après une terrible rupture des ligaments croisés, Jebryl Sahraoui va enfin retrouver la compétition. L'ASSE lui a trouvé un point de chute pour engranger du temps de jeu loin du Forez.

Selon nos informations, l'ASSE et Aubagne se sont accordés pour un prêt sans option d'achat concernant Jebryl Sahraoui. Le jeune milieu de terrain, de retour sur les terrains ces derniers mois après sa longue rééducation, va donc pouvoir grappiller du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs, en Ligue 3.

Un schéma déjà emprunté la saison passée par Enzo Mayilla, parti lui aussi chercher du rythme loin de Saint-Étienne après un parcours similaire au centre de formation. Pour Sahraoui, l'enjeu est clair : retrouver des sensations de match après des mois compliqués, dans un championnat où il pourra prendre le temps de se reconstruire physiquement sans la pression d'un groupe professionnel.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Retour sur une année marquée par l'adversité

Le parcours de Sahraoui ces derniers mois résume à lui seul les hauts et les bas du football de formation. Capitaine emblématique de la réserve stéphanoise sous les ordres de Razik Nedder, l'international algérien U20 avait connu ses grandes premières minutes en professionnel en décembre 2024, lors de la Coupe de France face à l'OM. Un rêve de gosse concrétisé pour ce Marseillais d'origine, passé par le Burel FC avant de rejoindre le Forez en 2020, préférant les Verts à l'OM malgré l'intérêt du club phocéen.

Mais en mars 2025, lors d'un match du Challenge Espoirs face à Nantes, la trajectoire s'est brutalement arrêtée : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui tombait à un moment charnière, son contrat professionnel signé en 2022 arrivant justement à échéance en juin de la même année.

ASSE : Une prolongation actée malgré la blessure

Loin de fragiliser la confiance du club envers lui, cette période difficile a débouché sur une prolongation de contrat jusqu'en 2028, officialisée en mai 2025. Un choix fort de la direction sportive stéphanoise, Loïc Perrin ayant tenu à souligner que la blessure ne remettait absolument pas en cause la confiance placée dans le joueur. Sahraoui lui-même avait alors exprimé sa détermination à revenir plus fort, évoquant sa rééducation avant la reprise de la course prévue en juillet suivant.

Une nouvelle étape vers le monde professionnel

Ce prêt à Aubagne marque donc une nouvelle page dans le parcours de Jebryl Sahraoui. Après avoir prouvé sa valeur au sein de la réserve stéphanoise et connu ses premières apparitions professionnelles avant sa blessure, il doit maintenant reconstruire son rythme de compétition loin des projecteurs du Forez. Une étape logique et nécessaire avant d'espérer, à terme, retrouver une place dans l'effectif professionnel de l'ASSE.

Après Axel Dodote à pau et Enzo Mayilla, l'ASSE s'active dans le sens des départs. Et ce n'est qu'un début.

Source : Peuple Vert