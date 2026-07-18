De retour à l’ASSE après une saison complète en National, Enzo Mayilla pourrait poursuivre sa progression loin du Forez. L’attaquant stéphanois est courtisé par Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2. L’USLD va également valider l’arrivée de Jordan Morel, ancien milieu formé chez les Verts.

L’avenir d’Enzo Mayilla semble se dessiner loin de Saint-Étienne. Selon les informations de La Voix du Nord, le jeune attaquant serait courtisé par Dunkerque pour renforcer le secteur offensif de l’équipe nordiste. Aucun accord officiel n’a encore été communiqué par les clubs concernés. La nature de l’opération reste également à préciser. Sous contrat avec l’ASSE, le joueur de 20 ans revient d’un prêt au SC Aubagne Air Bel, où il a découvert le National sur une saison complète. Il avait conclu son exercice par un but et une passe décisive contre Caen lors d’une victoire 3-1. L’ASSE avait prolongé son contrat avant son départ à Aubagne en juillet 2025.

Enzo Mayilla pourrait poursuivre sa progression en Ligue 2... mais pas en Vert !

Formé à l’ASSE depuis 2021, Enzo Mayilla a surtout évolué avec les équipes de jeunes et la réserve avant ce prêt. Le championnat National lui a imposé un autre rythme. Le joueur avait lui-même reconnu dans Le Progrès il y a quelques mois avoir dû modifier ses habitudes, notamment dans la récupération et l’hygiène de vie. Son statut de remplaçant lors d’une partie de la saison l’avait aussi obligé à entrer rapidement dans les rencontres.

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Après trois buts et quatre passes décisives en 32 matchs du côté d'Aubagne, Dunkerque pourrait désormais lui offrir une première expérience régulière en Ligue 2. Pour l’ASSE, cette piste pose la question du projet réservé à un attaquant encore jeune, qui a inscrit le second but de l'ASSE lors de la première rencontre amicale face à Biel-Bienne.

Jordan Morel, un autre ancien Vert attendu à Dunkerque

Enzo Mayilla ne serait pas le seul joueur passé par l’Étrat à rejoindre l’USLD. Jordan Morel figure également parmi les renforts attendus dans le Nord. Né le 10 mai 2003 à Romans-sur-Isère, le milieu de terrain a été formé à l’ASSE avant de quitter le Forez en 2021. Il avait alors rejoint Bourg-en-Bresse, où il a découvert le National dès la saison 2021-2022. Son temps de jeu a augmenté au fil des années, jusqu’à son rôle dans la remontée du club en National en 2024. Il avait ensuite signé à Orléans à l’été 2025.

Sous les couleurs orléanaises, Morel a confirmé sa progression avec 32 matchs, trois buts et quatre passes décisives au cours de la saison 2025-2026. Le milieu de 23 ans pourrait donc retrouver la Ligue 2 et l'ASSE cinq ans après son départ du centre de formation stéphanois.