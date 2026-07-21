ASSE. Un an après un prêt en Belgique qui n'a pas tenu ses promesses, Jibril Othman relance sa carrière loin du Forez. L'attaquant franco-tunisien va tenter sa chance en National 1.

Direction l'Aviron Bayonnais

Selon nos informations, Jibril Othman va poursuivre sa carrière du côté de l'Aviron Bayonnais, en National 1. Une nouvelle étape pour l'attaquant né en 2004, qui cherche à retrouver une dynamique positive après un parcours contrasté ces derniers mois.

Son prêt en deuxième division belge, au Francs Borains, n'avait pas produit les effets espérés. Mais de retour à l'ASSE, Othman a su rebondir en devenant l'un des leaders offensifs de la réserve stéphanoise, avec neuf réalisations en vingt rencontres. Un total qui a suffi à raviver l'intérêt autour de son profil sans lui ouvrir les portes du groupe professionnel. Encore trop léger pour intégrer la rotation en Ligue 2, il va poursuivre sa carrière loin du Forez.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Othman (ASSE) : Le moment de franchir un cap

À 22 ans, l'heure semble effectivement venue pour Othman de passer à l'étape suivante. Son profil continue d'attirer l'attention, et un départ vers un championnat plus compétitif que la réserve stéphanoise devrait lui permettre d'accélérer son développement. Le choix de la National 1 illustre une logique simple : engranger du temps de jeu à un niveau plus exigeant que le National 2 pour continuer sa progression, dans la lignée de ce que l'ASSE met en place cet été avec plusieurs de ses jeunes talents.

Reste à savoir si ce nouveau défi permettra à Othman de confirmer les promesses entrevues cette saison, et de se rapprocher à terme d'un retour vers le monde professionnel.

Après Axel Dodote (prêté au FC Pau), Enzo Mayilla (transfert à Dunkerque), Jebryl Sarhaoui (prêté à Aubagne), l'ASSE poursuit son mercato du côté des jeunes stéphanois.

Fiche joueur :

Nom : Jibril Othman

Date de naissance : 26 avril 2004 (22 ans)

Lieu de naissance : Saint-Étienne

Nationalité : Tunisie

Poste : Avant-centre

Taille : 1,83 m

Sélections internationales : Ancien international Tunisie U20 (12 sélections, 2 buts)

Club actuel : Saint-Étienne B (National 2, contrat jusqu'au 30 juin 2027)

Source : Peuple Vert