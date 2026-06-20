L'ASSE s'apprête à vivre un mercato estival animé. Si les regards se tournent naturellement vers les renforts attendus pour l'équipe professionnelle, plusieurs joueurs issus du centre de formation pourraient également quitter le Forez dans les prochaines semaines. Présents depuis plusieurs saisons au sein de la réserve stéphanoise, quatre éléments arrivent à un tournant de leur carrière et pourraient être amenés à trouver un nouveau projet afin de poursuivre leur progression.

Après plusieurs années passées sous le maillot vert, Jebryl Sahraoui, Jibril Othman, Meyvin Agesilas et Issiaka Touré pourraient ainsi tourner une page importante de leur parcours.

ASSE : des trajectoires qui peinent à déboucher sur le groupe professionnel

Jebryl Sahraoui fait partie des joueurs qui ont longtemps incarné l'avenir de la réserve stéphanoise. Arrivé dans le Forez avec de belles promesses, le milieu de terrain né en 2005 a toutefois vécu une saison particulièrement compliquée. Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars 2025, il n'a disputé que quelques rencontres cette saison.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sous contrat jusqu'en juin 2028, sa situation mérite réflexion. Malgré la confiance accordée par le club au fil des années, le joueur aspire désormais à évoluer à un niveau supérieur à la National 3 (futur national 2 avec l'apparition de la Ligue 3). Un prêt pourrait constituer une solution idéale pour relancer sa progression. Une séparation définitive n'est toutefois pas à exclure si une opportunité intéressante se présente.

Même constat pour Jibril Othman. L'attaquant franco-tunisien, né en 2004, a connu un parcours contrasté ces derniers mois. Son prêt en deuxième division belge, au Francs Borains, n'a pas produit les effets espérés. De retour à l'ASSE, il a toutefois retrouvé des couleurs en devenant l'un des leaders offensifs de la réserve avec neuf réalisations en vingt rencontres.

À 22 ans, l'heure semble venue pour lui de franchir un cap. Son profil continue d'attirer l'attention et un départ vers un championnat ou une division plus compétitive pourrait lui permettre d'accélérer son développement.

Meyvin Agesilas et Issiaka Touré face à un choix important

De son côté, Meyvin Agesilas reste l'un des profils les plus intrigants de cette génération. L'ailier né en 2006 possède des qualités de percussion et de vitesse particulièrement recherchées dans le football moderne. Malheureusement, les blessures ont fortement perturbé sa saison.

À un an de la fin de son contrat, l'été 2026 pourrait représenter une opportunité importante pour son avenir. Rester une saison supplémentaire avec la réserve présente le risque de voir sa progression stagner. À l'inverse, un nouveau défi pourrait lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel dans un environnement différent.

Enfin, la situation d'Issiaka Touré mérite également une attention particulière. Arrivé du Toulouse FC il y a trois saisons, le gardien né en 2004 avait rapidement signé son premier contrat professionnel. Pourtant, malgré son statut de numéro trois depuis deux exercices, les perspectives d'évolution semblent limitées.

Le départ de Brice Maubleu vers Pau n'a pas modifié la hiérarchie interne et rien n'indique aujourd'hui que le club envisage de lui confier le rôle de doublure de Gautier Larsonneur. Sous contrat jusqu'en 2027, Touré pourrait donc être tenté par une offre lui garantissant davantage de temps de jeu et un véritable projet sportif pour lui.

L'ASSE privilégiera l'avenir des joueurs

Dans ce dossier, la position de l'ASSE apparaît relativement claire. Le club apprécie ces quatre joueurs, qui connaissent parfaitement l'environnement stéphanois et peuvent encore apporter leur expérience à l'équipe réserve.

Cependant, les dirigeants semblent conscients que leur avenir ne passe probablement pas par une intégration durable au sein du groupe professionnel. Dans ce contexte, l'intérêt des joueurs primera sur toute autre considération.

Ainsi, en cas d'offres jugées cohérentes pour leur progression, l'ASSE ne devrait pas s'opposer à leur départ. Une décision qui permettrait à chacun de poursuivre son parcours tout en récompensant plusieurs années de formation sous le maillot vert. Pour Sahraoui, Othman, Agesilas et Touré, l'heure est peut-être venue d'écrire un nouveau chapitre de leur carrière.