Passé professionnel en décembre dernier, selon nos informations, Axel Dodote va découvrir un nouveau chapitre de sa jeune carrière. Le défenseur central est prêté au FC Pau pour une saison, sans option d'achat.

Après avoir signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE en décembre 2025, Axel Dodote va poursuivre son apprentissage loin du Forez. Le jeune défenseur central est prêté au FC Pau pour la saison à venir, sans option d'achat. Un choix logique pour un joueur qui a besoin d'engranger du temps de jeu à un niveau senior, dans un contexte où la concurrence reste rude à l'ASSE pour s'imposer durablement dans l'axe de la défense.

Le Béarn offre à Dodote l'opportunité idéale de retrouver plusieurs visages familiers. Anthony Briançon, Cheikh Fall ou encore Brice Maubleu, tous passés par le Forez, l'accueilleront du côté palois, un environnement rassurant pour la poursuite de sa progression.

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Axel Dodote : Un parcours de formation exemplaire

Originaire de Noisiel, en Seine-et-Marne, Axel Dodote a signé sa première licence à seulement cinq ans au Noisiel FC, avant de rejoindre l'US Torcy, club réputé pour la qualité de sa préformation. Ses qualités n'ont pas tardé à être repérées par l'ASSE, avec laquelle il s'engage en 2019, suivant le chemin d'autres jeunes torcéens venus dans le Forez, à l'image de Mathis Amougou.

Passé ensuite par le Pôle Espoirs de Reims entre 2020 et 2022, Dodote intègre définitivement l'ASSE à l'été 2022. Utilisé d'abord comme milieu de terrain avant d'être repositionné en défense centrale, il traverse une saison 2024-2025 perturbée par une sérieuse blessure à l'épaule dès son premier match en U19 National, avant de retrouver pleinement les terrains avec le groupe Réserve de Sylvain Gibert.

Une progression saluée jusqu'en équipe de France

Ses bonnes performances en National 3 lui ont valu une récompense de choix : sa première sélection avec l'équipe de France en juin dernier. Depuis, le Vert compte neuf sélections entre les U18 et les U19, une belle reconnaissance pour un joueur qui n'était même pas encore professionnel à l'époque.

Convoqué dans le groupe professionnel pour un déplacement à Troyes en championnat, Dodote avait paraphé son premier contrat pro en décembre 2025, liant son avenir à l'ASSE jusqu'en 2028. À l'époque, il confiait sa fierté : « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel et d'avoir partagé ça avec ma famille. Je pense aussi à mon père qui doit être fier de moi là où il est ».

ASSE : Qui es-tu Axel Dodote ?

Axel Dodoate : Un profil identifié par Loïc Perrin

Le directeur sportif stéphanois Loïc Perrin avait à l'époque livré une analyse précise du potentiel du jeune défenseur : « Axel est un défenseur central moderne, rapide, au potentiel athlétique très intéressant pour son âge. Il doit travailler sa régularité et sa fiabilité, tant recherchées par un entraîneur ». Une feuille de route claire, que ce prêt à Pau devrait justement permettre de concrétiser, en offrant à Dodote l'occasion d'enchaîner les matchs à un rythme régulier.

Une étape logique dans sa progression

À 18 ans, Axel Dodote franchit donc une nouvelle étape de sa jeune carrière. Après avoir gravi tous les échelons de la formation stéphanoise jusqu'à la sélection nationale, direction désormais le Béarn pour se frotter au monde professionnel dans des conditions favorables, entouré de plusieurs anciens du Forez.

A noter qu’Axel Dodote va prolonger son contrat avec l’ASSE avant de quitter temporairement le forez.

Peuple-Vert suivra avec attention les prestations du jeune défenseur cette saison. Bonne chance à lui pour cette nouvelle aventure loin de Geoffroy-Guichard.

Source : ASSE (communiqué officiel, décembre 2025), Peuple-Vert.fr