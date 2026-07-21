Ian Cathro (ASSE) a commencé à faire le tri dans son effectif. Pour le déplacement à Glasgow face aux Rangers, plusieurs joueurs stéphanois resteront à quai, et le message envoyé ne laisse pas beaucoup de place au doute.

L'ASSE affronte les Rangers ce mercredi soir à Glasgow, pour son troisième match de préparation avant le coup d'envoi de la Ligue 2, programmé le 8 août au stade Bonal face à Sochaux. Depuis début juillet, Ian Cathro a pris le temps de découvrir l'ensemble de son groupe, avec un temps de jeu largement réparti lors des deux premières rencontres face à Biel et au Servette FC.

Quatre joueurs laissés à Saint-Étienne

Pour ce déplacement en Écosse, le technicien stéphanois va opérer ses premiers vrais choix. Sur fond de mercato, plusieurs éléments de l'effectif ne feront pas partie du voyage. Selon nos informations, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne seront pas du déplacement.

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Le message envoyé par le club et son entraîneur est sans ambiguïté : les Verts ne comptent plus sur ces quatre joueurs. En pleine période de mercato, la porte de sortie leur est clairement indiquée, à charge pour eux de trouver rapidement une nouvelle destination. Si certains disposent déjà de touches concrètes, aucun départ n'est pour l'instant acté.

Mickaël Nadé a déjà été remplacé par Sohaib Naïr. L'ASSE recherche un latéral gauche et aimerait trouver une solution pour Ebenezer Annan.

ASSE : Un signal fort à quelques semaines de la reprise

Ce choix marque une étape importante dans la construction de l'effectif stéphanois pour la saison à venir. En excluant ces quatre joueurs d'un déplacement à l'étranger, Ian Cathro confirme sa volonté de resserrer son groupe autour des éléments sur lesquels il compte réellement, tout en accélérant indirectement la pression sur le mercato sortant de l'ASSE. Par ailleurs, plusieurs jeunes feront quant à eux partie du voyage en Ecosse.

Source : Peuple-Vert