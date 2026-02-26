Avec Joao Ferreira sur le flan et Ebenezer Annan dépassé, l'ASSE s'est trouvée deux excellentes alternatives aux postes des latéraux. Inattendus à ce niveau-là il y a quelques mois encore, Kévin Pedro et Ben Old enchaînent les bonnes performances. De bon augure pour le sprint final.

Être latéral du côté de l'ASSE n'est définitivement pas une mince affaire. Depuis plusieurs années, les Verts peinent en défense. Un secteur qui a pourtant longtemps été une réelle force du côté du Forez, notamment lorsque les Stéphanois enchaînaient les saisons achevées en haut de la Ligue 1, avec l'Europe à la clé. Sur les derniers exercices de championnat, la donne est simple. Lors des relégations en Ligue 2 de 2022 et 2025, les Verts ont chaque fois terminé la saison avec 77 buts encaissés. Un bilan tout bonnement catastrophique, d'autant plus la saison dernière, où après le passage à 18 clubs, la saison ne comptait "que" 34 journées (2,26 buts encaissés en moyenne par matches).

S'ils étaient présents lorsque l'ASSE est remontée en Ligue 1 à l'issue de la saison 2023-2024, où l'équipe de Laurent Batlles avait terminé meilleure défense de Ligue 2 (31 buts encaissés), Dennis Appiah et Léo Pétrot n'ont pu assuré dans l'élite. Bien que combatifs, les deux latéraux ont tout bonnement atteint leur limite. S'ils ne sont pas les seuls à blâmer sur l'échec de la saison dernière, la fébrilité des côtés de la défense stéphanoise avait évidemment été pointée par les adversaires.

De nouvelles erreurs de casting pour l'ASSE

De quoi pousser la direction du club du Forez à taper du poing sur la table l'été dernier. En fin de contrat, Pétrot n'a pas été prolongé. Une issue qui attend également Appiah, qui quittera le club en fin de saison. Des joueurs à remplacer, évidemment. Ce à quoi se sont attelés Huss Fahmy et compagnie en recrutant Joao Ferreira (24 ans, 3 millions d'euros) et Strahinja Stankovic (18 ans, 2,8 M€) pour le poste de latéral droit ; Ebenezer Annan (22 ans, 2 M€) et Lassana Traoré (18 ans) pour celui de gauche. Quatre joueurs pour deux postes. Les deux plus "âgés" annoncés comme titulaires. Les deux plus jeunes pour parfaire leur formation.

Des attentes particulièrement éloignées du niveau réel des recrues et une défense toujours perméable, avec 25 buts pris à la mi-saison (17 journées). Un temps intéressant, Ferreira a vite fait déchanter les suiveurs de l'ASSE de par un comportement nonchalant (si ce n'est pire) et des performances cataclysmiques. De son côté, Annan, qui a enchaîné malgré du bon et du moins bon, ne joue plus depuis sa blessure à la cheville, mi-décembre. Enfin, Stojkovic est en grande difficulté lorsqu'il évolue avec la N3 tandis que Traoré est constamment blessé. De quoi obliger Eirik Horneland dans son temps à innover.

Pour Ben Old, un nouveau rôle qui commence à rentrer

À gauche, le technicien norvégien a opté dès la 17e journée pour Ben Old (2-2 face à Bastia). Avec l'absence d'Annan, Horneland avait tenté un coup loin d'être irréfléchi. "Je pense qu'il serait certainement bon dans ce rôle, j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté en tant que latéral : beaucoup de solutions apportées à ses coéquipiers. Il a un gros potentiel et une chance de pouvoir évoluer à ce poste-là, assurait-il au sujet du Néo-Zélandais. J'aime vraiment ce qu'il apporte quand il part de l'arrière. Il a aussi un gros rythme, une bonne intensité, et un gros volume de course."

Et si les premières prestations d'Old en tant que latéral gauche ont souvent été brouillonnes, force est de constater qu'Horneland ne s'est pas trompé. Ayant conservé la confiance de Philippe Montanier à son arrivée, le n° 11 de l'ASSE prend de plus en plus d'épaisseur. Particulièrement polyvalent puisqu'il peut également joué en tant qu'ailier ou au milieu, le Néo-Zélandais semble avoir pris la mesure de son poste, avec une entente avec Zuriko Davitashvili qui se bonifie de matches en matches.

🎥 Ben Old vs. Guingamppic.twitter.com/cJkvcb0ZNI — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) February 18, 2026

Pour Kévin Pedro, l'insouciance de la jeunesse

Déjà solide face à Montpellier (1-0) pour la première du nouvel entraîneur, où il était le Stéphanois qui a remporté le plus de duels (9/13), Old a livré à Guingamp (1-2) l'une de ses meilleures prestations en Vert. 81 ballons touchés, huit dégagements, deux interceptions et un duel face à Sagna puis Hatchi qu'il a dominé. Un mieux confirmé face à Laval (2-1) le week-end dernier, où il a réussi le plus de tacles pour l'ASSE (3/4) et été intéressant offensivement. Un secteur où le Néo-Zélandais doit toutefois encore se bonifier, en témoigne ses encore trop nombreux centres mal assurés, même si son premier face aux Tango a offert un penalty aux Verts.

Un Old sur la bonne voie à gauche et un Kévin Pedro qui impressionne à droite. Freiné par une blessure en début de saison, celui qui vient de fêter ses 20 ans est devenu un titulaire indiscutable. Alors qu'il avait assuré en défense centrale lors du succès à Troyes (2-3) puis lors du nul au Mans (0-0), le jeune formé à L'Étrat a depuis fait du couloir droit son terrain de chasse. Une belle fin d'année 2025 récompensée d'une prolongation de contrat méritée le 12 janvier dernier. Un palier loin d'être un accomplissement pour Pedro, qui rayonne depuis l'arrivée de Montanier.

"Je le trouve très bon aussi en central, mais sur le côté, il sait bien défendre, il sait attaquer. Il trouve de plus en plus de connexions avec ses ailiers, donc c'est vraiment une confirmation de jeune joueur avec un bon potentiel. Puis il est surtout très attentif aux consignes, il veut progresser, se réjouissait le technicien avant la réception de Laval.<em> J'avais un joueur comme ça à Toulouse, c'était Bafodé Diakité (aujourd'hui à Bournemouth), qui lui était bon aux quatre postes : il pouvait jouer latéral gauche, latéral droit, central gauche, central droit. Donc pour un entraîneur, c'est du pain béni d'avoir cette polyvalence."

Kévin Pedro 🇫🇷🇨🇩 (2006) vs Laval [90 minutes jouées] pic.twitter.com/EhrQNSfURr — Sobek 🌠 (@EISobek) February 23, 2026

Et là encore, un joueur qui ne repose pas sur ses lauriers, en témoigne sa performance XXL livrée face à Laval le week-end dernier . 74 ballons touchés, 82% de passes réussies, dont 13/17 dans le dernier tiers du terrain (3e meilleur total des titulaires) pour ce qui est de la partie offensive. 100% de duels au sol remportés (5/5, meilleur total avec Nadé), un tacle réussi sur son seul tenté et un joueur jamais dépassé sur le plan défensif. Une prestation quasi parfaite pour le jeune Pedro, probablement définitivement installé à ce poste de latéral droit.

Au final, deux joueurs qui performent là où on ne les attendaient pas. Une excellente surprise pour l'ASSE désormais entraînée par Montanier. De très bon augure alors que les Verts, de retour dans le top 2 de la Ligue 2, entament leur sprint final par un déplacement à Pau, samedi 28 février (20 h).