Comme révélé en exclusivité sur Peuple-Vert.fr, Kévin Pedro a prolongé son contrat avec l’ASSE. Le jeune défenseur central est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2030. Une belle marque de confiance de la part du club ligérien. Après cette signature, son entraîneur Eirik Horneland a tenu à saluer le travail de son joueur.

Le 16 juin 2025, Kévin Pedro signait son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Moins d’un an plus tard, ce lundi 12 janvier, le joueur de 20 ans a officiellement prolongé l’aventure avec les Verts. Une décision qui confirme la volonté du club de miser sur ses jeunes talents.

Une première partie de saison prometteuse

Avant même sa signature pro, Kévin Pedro avait déjà convaincu ses entraîneurs. Surclassé dès son arrivée en U17 Nationaux, il n’a pas tardé à faire ses débuts avec les professionnels de l'ASSE. Lors de la première journée de Ligue 1 la saison passée, il avait effectué son entrée en jeu face à l’AS Monaco. En décembre 2025, il disputait l’intégralité du match de Coupe de France contre l’OM.

Cette saison, les absences de Chico Lamba et Maxime Bernauer lui ont offert du temps de jeu en équipe première. Aligné aux côtés de Mickaël Nadé, il a contribué au succès décroché face au leader troyen. Depuis, il a enchaîné les apparitions. Trois matchs de Coupe de France et deux autres rencontres de Ligue 2 face à Bastia et Le Mans. Des prestations solides qui ont convaincu la direction de l'ASSE de miser sur lui à long terme.

Les mots de Kévin Pedro et Eirik Horneland (ASSE)

Kévin Pedro et Eirik Horneland se sont ensuite exprimés, après la signature :

Kévin Pedro (défenseur de l'ASSE) : "Après avoir signé mon premier contrat professionnel l'été dernier, je suis vraiment très content et fier de le prolonger au sein de mon club formateur. C'était un rêve de devenir professionnel, c'en était un autre de parvenir à jouer à Geoffroy-Guichard. Je vais continuer à beaucoup travailler pour obtenir du temps de jeu afin que mon histoire avec l'ASSE puisse se poursuivre de la meilleure des façons."

Eirik Horneland, (entraîneur de l'ASSE) : "Je suis vraiment très content pour Kévin mais je le suis aussi pour le club. Je suis heureux de voir que cette belle relation se prolonge au sein d'un contrat longue durée. Kévin s'est montré patient et a beaucoup travaillé au sein de ses années au Centre de Formation. C'est une prolongation vraiment méritée pour lui et j'ai hâte de le voir poursuivre son développement."