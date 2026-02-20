À l’approche de la réception de Laval à l’occasion de la 24ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi à 20h, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant la presse, à deux jours de la rencontre face aux Tangos. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Irvin Cardona ? Je l'ai trouvé, sa rentrée contre Montpellier, très bonne, déterminante. Sa première mi-temps, à l'image de l'équipe, a été aussi déterminante puisqu'il a délivré pas mal de passes décisives. C'est vrai qu'il y a le avant, mais moi j'arrive et je n'étais pas là avant donc je regarde les joueurs. Je trouve que c'est un joueur très intéressant parce qu'il va vite, il prend de la profondeur, il est technique, il aime bien combiner. C'était un peu la part du mérite du fait qu'il démarre le match à Guingamp. Il l'a bien rendu, il a été récompensé. Il a bien aidé l'équipe."

Boakye, une nouvelle option

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Boakye au milieu ? C'est une autre option. Il nous manque des milieux de terrain, il y avait Flo qui n'était pas là, il y a Jaber qui n'est pas là, mais on savait qu'il avait cette polyvalence-là. C'est une option intéressante. L'avantage, c'est que j'ai d'autres options, mais celle-ci, elle est intéressante : un gaucher au milieu, qui est capable de percuter et puis qui a surtout une très bonne activité. Réitérer ? Tout est possible, tout est réalisable. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je puisse disposer de différents schémas de jeu en fonction de la forme du moment et bien sûr des perspectives du match à venir."

Old, la satisfaction

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ben Old ? Je suis très satisfait. Ce sont des reconversions qui existent depuis longtemps. Lizarazu, au départ, il est numéro 10 chez les jeunes. Et puis s'il reste numéro 10, il aurait fait une belle carrière, mais pas autant que la carrière extraordinaire qu'il a faite avec l'équipe de France et le Bayern de Munich. Ben Old, c'est une bonne reconversion parce qu'il est très agressif. Il est très intelligent parce qu'il découvre aussi le poste. Et puis il est très complet. Je trouve que défensivement, maintenant, il a les bons réflexes. Pour moi, c'est une bonne confirmation."

Pédro, du pain béni pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Kevin Pédro ? C'est étonnant parce qu'en étant si jeune et si bon aux deux postes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un central. Je le trouve très bon aussi en central, mais sur le côté, il sait bien défendre, il sait attaquer. Il trouve de plus en plus de connexions avec ses ailiers, donc c'est vraiment une confirmation de jeune joueur avec un bon potentiel. Puis il est surtout très attentif aux consignes, il veut progresser. J'avais un joueur comme ça à Toulouse, c'était Bafodé Diakité, qui lui était bon aux quatre postes : il pouvait jouer latéral gauche, latéral droit, central gauche, central droit. Donc pour un entraîneur, c'est du pain béni d'avoir cette polyvalence."