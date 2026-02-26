Pau – ASSE : battu 4-3 à Troyes après avoir mené à plusieurs reprises, le Pau FC récupère trois titulaires majeurs pour affronter les Verts. Seule incertitude : Omar Sadiq, prêté par l'Espagnol Barcelone.

Le Pau FC reste sur une défaite frustrante à l’ESTAC (4-3). Un match spectaculaire, rythmé, où les Palois ont mené avant de céder à la 90e minute. Cruel. Mais encourageant dans le contenu.

Thierry Debès avait dû composer sans trois pièces essentielles de son milieu : Meddah, Touzghar et Beusnard. Des absences majeures. Pourtant, avec Fall, Anziani et Bobichon, Pau n’a pas démérité au Stade de l’Aube. La profondeur d’effectif a répondu présent. Face à l’ASSE, le visage sera différent.

Un milieu titulaire de retour

Pau récupère ses trois hommes forts. Touzghar, d’abord. Indiscutable. 23 matches disputés cette saison. 2 buts et 3 passes décisives. Un joueur clé dans l'apport offensif.

Beusnard ensuite. À 33 ans, il reste l’un des patrons du vestiaire. 18 matches joués sur 23 possibles. Son expérience structure le jeu paloise.

Enfin Meddah. 18 matches également. Tous comme titulaire. Son impact et sa régularité en font un élément incontournable du dispositif. Avec ce trio, Pau retrouve son ossature face à l'ASSE.

Omar Sadiq reste incertain

Seule ombre au tableau : Omar Sadiq. L’attaquant marocain prêté par l'Espagnol Barcelone demeure incertain pour la rencontre. Un doute qui pourrait peser. Car sa capacité à jouer en pivot et à fixer les défenses offre une autre dimension au jeu paloise.

L’ASSE est prévenue

Après le 6-0 de l’aller, le contexte est totalement différent. Pau reste sur une prestation offensive solide à Troyes malgré les absences. Cette fois, le cœur du jeu sera au complet. Dans un Nouste Camp chauffé à blanc, avec un milieu renforcé et l’envie d’effacer la frustration du week-end dernier, le Pau FC aura des arguments. L’ASSE devra répondre dans l’intensité. Le piège est connu.