Il y a encore quelques semaines, la défense de l'ASSE faisait grincer des dents. Trop friable, trop exposée, parfois naïve dans les moments clés. Mais en ce début d’année 2026, le visage de l’AS Saint-Étienne n’est plus le même. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 3 buts encaissés en 6 matches, soit la deuxième meilleure défense de Ligue 2 sur l’année civile, à égalité avec Reims. Seule la lanterne rouge bastiaise fait légèrement mieux (2 buts encaissés)… mais sans réussir à convertir cette solidité en points.

Pour les Verts, cette rigueur retrouvée change tout.

Depuis la 18e journée, l’ASSE affiche une constance défensive qui tranche avec les errements de la première partie de saison :

Le Mans 0-0 ASSE

ASSE 1-0 Clermont

Reims 1-0 ASSE

ASSE 0-1 Boulogne

ASSE 1-0 Montpellier

Guingamp 1-2 ASSE

Bilan : 3 buts encaissés, jamais plus d’un par match, et surtout trois clean sheets. Ce n’est pas un hasard. Ce n’est pas non plus un simple concours de circonstances. C’est une évolution structurelle.

Le Cardinal, symbole d’un nouvel équilibre

Depuis deux rencontres, Julien Le Cardinal s’est installé en défense centrale. Son impact dépasse la simple performance individuelle. Plus de duels gagnés, une meilleure lecture des trajectoires, une présence rassurante dans la surface : l’arrière-garde stéphanoise a gagné en stabilité.

Autour de lui, Nadé retrouve de la sérénité, Pedro apporte de la polyvalence, Old semble prendre ses marques et Larsonneur confirme son rôle de patron. Résultat : les Verts concèdent moins d’occasions franches et gèrent mieux les temps faibles. Face à Guingamp, malgré une possession adverse supérieure (61 %), l’ASSE a tenu, plié… mais rarement rompu. Cette capacité à souffrir sans exploser est nouvelle.

Une défense qui relance la dynamique de l'ASSE

La montée se joue souvent sur la solidité. Dans un championnat aussi dense en tête (Troyes 42 points, Reims 40, ASSE 40, Red Star 40) chaque détail compte. Or, depuis janvier, Saint-Étienne ne s’éparpille plus. Même lors des défaites face à Reims et Boulogne, les Verts n’ont jamais sombré. Un but concédé, pas plus. Cette maîtrise évite les spirales négatives. Et contrairement à Bastia, équipe la plus hermétique de 2026 (2 buts encaissés), l’ASSE convertit ses efforts. Les victoires contre Clermont, Montpellier et Guingamp en sont la preuve.

Le tournant psychologique

Au-delà des chiffres, c’est l’état d’esprit qui frappe. Les Verts défendent ensemble. Les replis sont plus rapides. Les lignes sont plus compactes. L’équipe semble avoir compris qu’en Ligue 2, la régularité défensive est une arme redoutable. En première partie de saison, l’ASSE pouvait marquer deux buts… et en encaisser trois. Aujourd’hui, un seul but suffit souvent. La course à la montée est encore longue. Mais une chose est sûre : avec une défense de ce calibre en 2026, Saint-Étienne s’est donné une base solide pour rêver plus haut. Et dans un sprint final où chaque point comptera, cette métamorphose pourrait bien faire la différence.