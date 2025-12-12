À l’approche de la réception du Sporting Club de Bastia, ce samedi soir (20h), Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en conférence de presse avant le dernier match de Ligue 2 de l’année civile.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ben Old ? Il a fait une bonne préparation estivale. Il revenait d'une très longue blessure. Il avait très bien commencé en Ligue 1 la saison dernière avec 4 ou 5 rencontres et puis il s'est blessé. Depuis mon arrivée il y a un an, je l'ai vu être très professionnel dans sa manière de gérer sa blessure, sa préparation individuelle. Il a beaucoup travaillé. Il a souvent joué aussi cet été. Aujourd'hui, dans son rôle, il y a beaucoup de concurrence avec des joueurs comme Augustine Boakye. Mais il a des qualités qui sont intéressantes, des qualités de dribbleur, des capacités pour attaquer les espaces dans le dos des défenses. Il travaille dur."

Old, un des plus professionnels

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Aujourd'hui, j'imagine qu'il doit être un peu déçu de son temps de jeu, peut-être un peu déçu de son entraîneur. C'est quelque chose que je peux comprendre. J'imagine qu'il aimerait avoir un peu plus de régularité dans le temps qu'il joue avec nous. C'est un joueur de niveau international, vraiment un très bon joueur. L'un des plus professionnels avec lesquels il m'a été donné de travailler. Il fait vraiment tout ce qu'il faut pour optimiser son travail. J'ai été vraiment très heureux de le voir livrer sa prestation contre Dunkerque. Il a montré son potentiel même en tant que latéral gauche. C'était un match difficile pour un remplaçant. Il n'avait pas spécialement beaucoup d'entraînement dans une position qu'il a prise comme on lui a donné. Il a joué 60 minutes. Je suis content de ce qu'il a fait sur cette rencontre."

Horneland a aimé ce qu'il a vu à Dunkerque

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il a donné du volume sur le couloir gauche. Il a combiné avec Florian Tardieu et Zuriko Davitashvili. Au fur et à mesure du match, il a apporté de plus en plus. J'ai vraiment apprécié sa prestation en tant que latéral gauche. Je pense qu'il serait certainement bon dans ce rôle. Je ne dis pas qu'il ne peut pas non plus apporter en tant qu'ailier, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté en tant que latéral : Beaucoup de solutions apportées à ses coéquipiers. Il a un gros potentiel. De mon point de vue, il a une chance de pouvoir évoluer à ce poste-là. J'aime vraiment ce qu'il apporte quand il part de l'arrière. Il a aussi un gros rythme, une bonne intensité, et un gros volume de course. C'est réellement un joueur qui est très intéressant à ce poste. Ben Old sera le latéral gauche samedi."

Le coach est serein, l'ASSE peut compter sur Ben Old

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “À Dunkerque, il a eu par exemple un ballon difficile à gérer mais tout ça pour moi c'est des choses qui sont plutôt faciles à régler s'il continue à jouer à ce poste. Je ne suis pas inquiet avec lui sur ce poste défensif. Surtout parce que c'est un joueur qui est très professionnel, vraiment déterminé dans toutes les missions, dans toutes les tâches qu'on peut lui donner. Il faut simplement qu'on l'aide à corriger les quelques détails qu'il pourrait avoir du mal à gérer. Je n'ai aucune inquiétude quant à ce qu'il évolue à ce poste-là."