Invité surprise du onze stéphanois depuis plusieurs semaines, Kevin Pedro ne cesse de prendre de l’épaisseur dans le jeu. Face à Laval, dans une rencontre importante pour la course à la montée, il a livré une prestation aboutie, confirmée par les chiffres. Retour sur une performance qui dépasse le simple cadre d’un intérim.

Replacé dans le couloir droit depuis l’arrivée de Julien Le Cardinal dans l’axe et profitant de l’absence de João Ferreira, Pedro assure plus qu’un remplacement. Il bouscule la hiérarchie, relègue l’expérimenté Dennis Appiah sur le banc et envoie un message clair à la concurrence. La question se pose désormais : et si le jeune issu du centre s’installait durablement dans cette défense stéphanoise ?

Grosse activité défensive et maturité

Soirée d’anniversaire au Chaudron : pour ses vingt ans, Kevin Pedro a disputé l’intégralité de la rencontre. Et son activité défensive illustre parfaitement sa montée en puissance, tout comme sa maturité pour son âge.

Il totalise 7 aides défensives, 7 récupérations et 2 interceptions. Il a réussi son unique tacle tenté. Dans les duels, il affiche un excellent rendement au sol avec 5 duels remportés sur 5. Dans les airs, il a gagné 2 duels sur 4.

Ces chiffres traduisent une vraie solidité dans son couloir. Sa carte thermique montre une forte présence dans son camp, notamment dans le demi-espace droit, preuve qu’il a su fermer les circuits lavallois et contenir les projections adverses.

Les 4 dégagements effectués témoignent également de son implication dans la protection de la surface lorsque Laval a poussé en seconde période. Pedro n’a pas seulement défendu en avançant, il a aussi su sécuriser les moments de pression.

Pedro, capable d’apporter offensivement

Mais réduire son match à sa solidité défensive serait incomplet.

Kevin Pedro a touché 74 ballons, signe d’une forte implication dans la construction. Il réussit 41 passes sur 50 tentées, soit 82 % de précision. Plus intéressant encore, il complète 24 passes sur 31 dans la moitié adverse, preuve qu’il accompagne réellement le jeu vers l’avant. Dans sa propre moitié, il affiche 89 % de précision (17/19).

Il délivre 2 passes clés, participe à la progression du ballon et réussit 2 dribbles sur 2 tentés. Son apport dans la verticalité est mesurable : 129,5 mètres de progression totale, dont près de 20 mètres de distance progressive parcourue, avec une progression la plus longue à 19,8 mètres, qui a conclu sur sa seule frappe du match, prise un peu au dépourvu. Par manque d’expérience, la gestion de cette situation était à revoir : Pedro semblait surpris de se retrouver dans cette position.

Cependant, ces données confirment qu’il ne se contente pas d’un rôle défensif classique. Il apporte des solutions dans la largeur, propose des courses vers l’avant et participe à l’installation du bloc dans le camp adverse.

Marge de progression et base solide

Comme tout jeune joueur, des axes d’amélioration subsistent. Il concède 12 pertes de balle, chiffre relativement élevé mais à nuancer au regard de son volume de jeu et de ses projections offensives. Il subit également 2 fautes, preuve qu’il provoque et s’expose dans les zones de duel.

Avec 27 courses et plus de 250 mètres parcourus à haute intensité selon les données affichées, Pedro montre aussi une capacité à répéter les efforts, indispensable dans le rôle de latéral moderne.

Une hiérarchie bousculée ?

Face à Laval, Kevin Pedro n’a pas simplement assuré l’intérim. Il a livré une prestation complète, équilibrée, mêlant solidité défensive et apport offensif mesuré mais efficace.

Dans un match où l’ASSE a dominé avant de gérer, son rôle dans le verrouillage du couloir droit et dans les transitions a été essentiel. À seulement quelques matchs dans la peau d’un titulaire, il donne déjà le sentiment d’un joueur installé.

La concurrence est prévenue. Si Pedro maintient ce niveau d’exigence et cette régularité, il ne sera plus un simple choix par défaut, mais une véritable option durable pour la défense stéphanoise.