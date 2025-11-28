L'ASSE va affronter Ecotay-Moingt sans aucun avant-centre, ce samedi en Coupe de France. Une réalité de plus en plus présente pour Eirik Horneland, qui devrait devoir bricoler jusqu'en janvier au minimum. Décryptage.

Réussir à conserver un attaquant à la valeur marchande proche des 20 millions d'euros malgré une descente en Ligue 2 cet été. Dépenser quelques 25 millions d'euros sur le marché des transferts tout en parvenant à recruter un jeune espoir en Angleterre gratuitement pour être une alternative sur le front de l'attaque. Réussir, aussi, à conserver l'un de ses jeunes éléments les plus prometteurs malgré des sollicitations des plus grands clubs européens. C'est l'exploit qu'est parvenu à réaliser l'ASSE l'été dernier malgré une saison 2024-2025 catastrophique en Ligue 1 et un retour express dans l'antichambre du football français.

Stassin, là sans être là ?

Une réalité qui aurait dû permettre aux Stéphanois d'enchaîner les buts depuis août. Ce que l'équipe d'Eirik Horneland parvient à réaliser, avec 33 buts inscrits en 15 matches et un titre de meilleure attaque de Ligue 2, mais pas forcément avec les éléments attendus. En effet, après ses 12 buts et quatre passes décisives l'an dernier en Ligue 1, Lucas Stassin semblait parti pour rouler sur la deuxième division française cette saison. Oui mais voilà. Entre frustration de ne pas avoir été vendu pour une formation de l'élite d'un des grands championnats européens et problèmes physiques, le Belge n'a participé qu'à 13 rencontres, dont sept en tant que titulaire, pour quatre petits buts.

Une situation qui semble partie pour durer, comme l'a précisé en conférence de presse Eirik Horneland avant ASSE - Écotay-Moingt. "Stassin a connu un souci au mollet en sélection, on attend de voir mais il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c’est le plus probable", a expliqué dans un souffle l'entraîneur des Verts, alors que Stassin était à l'entraînement mardi. Quelque peu étonnant quand on sait que le Belge a joué les 90 minutes du match de qualifications à l'Euro espoirs face à l'Autriche, le 14 novembre dernier.

L'ASSE également privée de Duffus et N'Guessan

Et puis bon, le joueur ne souhaite plus évoluer sous le maillot Vert, c'est son choix. Le plus embêtant pour l'ASSE, c'est que ses deux autres options à la pointe de l'attaque sont également sur le flanc. Lui aussi auteur de quatre buts cette saison, Joshua Duffus impressionne surtout les supporters stéphanois par sa détermination et sa débauche d'énergie. Problème, alors qu'il était devenu titulaire sur les trois dernières rencontres, avec trois buts et trois passes décisives à la clé, le jeune attaquant anglais a dû céder sa place à l'heure de jeu sur le terrain de Troyes (2-3).

Une douleur aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer la réception de Nancy (2-1) et le contraint également à déclarer forfait pour le 8e tour de la Coupe de France, samedi. De quoi laisser de la place au troisième larron disponible pour occuper la pointe de l'attaque stéphanoise ? Eh bien non, puisque Djylian N'Guessan, titulaire et buteur contre Quetigny au tour précédent (1-3), n'est pas disponible non plus ce week-end. "Pour N'Guessan, c'est un peu la même chose que Stassin, il faudra certainement attendre deux ou trois semaines. Le premier attaquant qui devrait revenir c’est sûrement Duffus. C’est aussi le mollet pour N'Guessan", a regretté Horneland en conférence de presse d'avant-match.

Quelle attaque pour l'ASSE ?

Trois avants-centres, autant d'absents. Et probablement jusqu'à la fin de l'année 2025, même si Joshua Duffus pourrait disputer quelques minutes d'ici le passage à la nouvelle année. De quoi contraindre le technicien norvégien de l'ASSE à sérieusement se creuser les méninges pour aligner une attaque digne de ce nom. À la vue de l'effectif, trois noms sortent du lot pour occuper le front de l'attaque en l'absence des trois n° 9 de métier. On pense ici à Augustine Boakye, Irvin Cardona, et dans une moindre mesure Nadir El Jamali. Quoi que.

Contre Quetigny, en étant déjà privé de Stassin et Duffus, Horneland avait fait le choix d'aligner Boakye, mieux ces dernières semaines dans un poste de numéro 10 et demi ou faux n° 9 qui sied plus à ses qualités. Un choix payant, le Ghanéen ayant été reconduit face à Nancy. Face à Écotay-Moingt, formation de R3, le coach de l'ASSE fera-t-il le choix de la continuité ou choisira-t-il de titulariser un profil similaire à celui du n° 20 des Verts ?

Une chance pour El Jamali ?

Présent dans 15 des 16 groupes stéphanois depuis le début de la saison, El Jamali est entré à huit reprises, pour une titularisation face à Reims (3-2). Absent lors du 7e tour car convoqué et double buteur avec les U19 de l'équipe de France, le joueur formé à L'Étrat peut également être une option crédible. Dans le même genre que Boakye, El Jamali pourrait apporter à l'ASSE une technicité au-dessus de la moyenne, avec un jeu fait de décrochage pouvant permettre de déstabiliser une défense adverse positionnée en bloc bas.

Reste la dernière option Cardona, véritable homme fort des Verts sur les rencontres récentes. Mais l'attaquant maltais, excepté à cinq reprises lors de ses six premiers mois dans le Forez en 2024, n'a jamais vraiment été aligné en tant que n° 9 sous le maillot stéphanois. Auteur de trois buts sur les quatre dernières journées de Ligue 2, Cardona brille sur l'aile droite de par ses appels tranchants en profondeur. Un style de jeu que le n° 7 de l'ASSE pourrait avoir du mal à reproduire dans l'axe, la faute aux blocs bas que rencontrent majoritairement les Verts cette saison et dans lesquels les espaces dans le dos des axiaux sont marginaux.

Une animation à trouver avant la trêve pour l'ASSE

En l'absence des trois avants-centres de métier, trois joueurs qui, eux, ne demandent qu'à jouer, avec deux profils différents : Boakye et El Jamali en faux 9 d'un côté ; Cardona en attaquant de profondeur de l'autre. Avec la Coupe de France ce samedi, Horneland va pouvoir tester l'animation offensive qui lui semble la plus cohérente avec les éléments qu'il a à sa disposition. Le Norvégien serait bien inspiré de trouver la bonne formule, car derrière, les Verts devront prendre des points à Dunkerque et face à Bastia pour passer la trêve dans le top 2 de la Ligue 2. Là où ils souhaitent être en mai prochain, sur la ligne d'arrivée de cette saison 2025-2026.