Dans une soirée marquée par un brouillard épais et un effectif largement remanié, l’ASSE a maîtrisé son entrée en Coupe de France grâce à ses jeunes joueurs décisifs et une seconde période convaincante (1-3). Voici les 3 buts en vidéo.

L’AS Saint-Étienne retrouvait la Coupe de France dans un contexte particulier : une trêve internationale amputant Eirik Horneland de nombreux cadres et une rencontre disputée dans un brouillard étouffant à Gaston-Gérard. L’occasion idéale pour plusieurs jeunes de se dévoiler. Privés de nombreuses forces vives — Annan, Cardona, Davitashvili, Duffus, El Jamali, Ferreira, Gadegbeku, Jaber, Lamba, Old, Stassin ou encore Stojkovic — les Stéphanois se présentaient avec un onze largement inédit. Paul Eymard, Jules Mouton et Maedine Makhloufi connaissaient tous leur première titularisation sous le maillot vert.

Le début de match reflète cette fraîcheur : audace, tirs lointains et envie de bien faire. Miladinovic allume la première mèche dès la 5e minute avant de récidiver quelques minutes plus tard. L’ASSE trouve logiquement la faille : Appiah sert Moueffek qui glisse un ballon subtilement piqué pour Eymard. Le jeune Stéphanois conclut et inscrit son premier but chez les pros. Quetigny répond timidement avant d’être relancé par un penalty obtenu après une sortie manquée de Maubleu. Szurlej égalise et relance un match brouillé par une visibilité quasi nulle. À la pause, les délégués doivent même envisager un arrêt total du match tant la pelouse devient invisible.

Le brouillard complique la reprise

Durant la mi-temps, l’incertitude plane. Impossible de distinguer la moitié du terrain, et l’hypothèse d’une reprise le lendemain prend de l’épaisseur. Les arbitres temporisent : 45 minutes pour décider si la seconde période peut démarrer. La pression est forte, les deux clubs souhaitent jouer, et le brouillard se lève légèrement. Finalement, la décision tombe : le match reprend, au grand soulagement des supporters présents et des deux bancs.

Cette gestion du brouillard devient un élément central de la rencontre. Le jeu se densifie, les repères changent, mais les Verts repartent avec les mêmes intentions offensives qu’en première période. L’ASSE, fidèle à son plan initial, remet le pied sur le ballon et s’installe dans le camp adverse.

Les jeunes font la différence et qualifient les Verts

La reprise est idéale. Après 2 minutes et 30 secondes, Mouton dépose un centre parfait sur la tête de N’Guessan. Le défenseur propulse le ballon au fond et redonne l’avantage aux Verts. Le brouillard revient, mais l’ASSE maîtrise le tempo. Boakye frôle le break avant que Pedro, sur corner, ne marque lui aussi son premier but en professionnel.

Les dernières minutes sont contrôlées : Eymard, très actif, oblige le portier local à un arrêt décisif. Maçon manque d’un rien le 4-1, tandis que Maubleu se rachète de son penalty concédé en sortant une ultime tentative quétignoise. Au bout d’une soirée interminable, l’ASSE décroche une qualification logique et méritée.

Une victoire précieuse, portée par les jeunes, dans des conditions dantesques. Horneland, malgré un effectif décimé, repart avec plusieurs satisfactions individuelles et un ticket pour le prochain tour.