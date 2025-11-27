Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours du match face au petit poucet de la Coupe de France. L’entraîneur de l'ASSE a été invité à faire le point sur son effectif avant la réception d’Ecotay Moingt pour le 8ᵉ tour de la compétition. Voici ses mots.

Au tour précédent, Eirik Horneland avait voyagé avec un effectif largement remanié à Dijon pour défier Quétigny. L’entraîneur de l’ASSE était alors privé de presque 15 joueurs, dont une dizaine qui était partie rejoindre leurs sélections respectives.

Face à Nancy, samedi dernier, les Verts ont pu retrouver leurs internationaux qui sont aptes à disputer cette rencontre de Coupe de France. Ce 8ᵉ tour de la compétition peut également être une occasion pour Eirik Horneland de donner du temps de jeu à des joueurs moins utilisés et ainsi reposer ses troupes.

Alors qu’il restera ensuite 2 matchs de championnat avant de boucler la phase aller, l’entraîneur stéphanois pourrait privilégier cette option afin de concerner tout le monde tout en économisant ses cadres pour finir fort la 1ʳᵉ partie de saison. Deux points devant les stéphanois, les troyens, en tête de la Ligue 2, sont dans la ligne de mire des Verts qui espèrent reprendre au plus tôt le fauteuil de leader.

Les mots du coach de l’ASSE

Eirik Horneland avant ASSE - USEM : "Plusieurs joueurs sont forfaits : Chico Lamba et Lassana Traoré, mais également Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan. Maxime Bernauer est incertain, tandis que Zuriko Davitashvili est malade. On verra demain les concernant. (...) Malgré tout, samedi, nous mettrons la meilleure équipe possible. Certains joueurs ont besoin de minutes de jeu."

Pas question de prendre la compétition à la légère pour l'entraineur norvégien. Il devra toutefois composer de nouveau avec une vague d'absence importante. En espérant des retours pour le déplacement à Dunkerque qui s'annonce très important pour l'ASSE et la suite de la saison.