Trois jeunes issus du centre de formation de l’AS Saint-Étienne étaient à nouveau sur le pont avec les équipes de France U19 pendant la trêve internationale. Luan Gadegbeku, Axel Dodote et Nadir El Jamali affrontaient la Hongrie ce mardi.



Axel Dodote, récemment apparu dans le groupe professionnel stéphanois, poursuit sa progression avec la sélection tricolore. Il y retrouve deux autres talents formés à l’Étrat : Nadir El Jamali, de plus en plus utilisé par Horneland en Ligue 2, et Luan Gadegbeku, tout juste remis de blessure et réintégré au groupe.

Opposés à la Hongrie mardi, les trois jeunes Stéphanois ont une nouvelle fois démontré la vitalité du vivier formateur de l’ASSE, symbole d’un travail de fond reconnu au niveau national.

El Jamali titulaire et buteur

Dans cette dernière rencontre des éliminatoires face à la Hongrie, l’Équipe de France U19 a conclu son rassemblement sur une victoire convaincante, s’imposant 2-1 au terme d’un match disputé et rythmé. Les Bleuets ont rapidement pris les devants grâce à l’ouverture du score signée Khalis Merah, le jeune lyonnais, qui a trouvé la faille dès la 19e minute. Son but a permis aux Français de s’installer dans le match et de dicter le tempo.

Quelques minutes plus tard, Nadir El Jamali, une nouvelle fois titularisé, s’est illustré en inscrivant le second but tricolore à la 39e minute. Sa prestation confirme sa montée en puissance et son importance croissante au sein de cette génération prometteuse. En seconde période, Axel Dodote a fait son entrée et a disputé l’intégralité du second acte, apportant de l’intensité et de la stabilité en défense. À l’inverse, Luan Gadegbeku n’a pas été appelé à entrer en jeu lors de cette rencontre. Après cette victoire encourageante, les trois Stéphanois retrouveront le Forez avec le sentiment du devoir accompli et la volonté de poursuivre sur cette dynamique positive.