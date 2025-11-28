Eric Cognet (61 ans), entraineur d'Ecotay-Moingt, s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Il n'a pas caché sa joie avant d'affronter l'ASSE à Geoffroy-Guichard.

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "Beaucoup de personnes aimeraient être à ma place aujourd'hui devant vous. Les joueurs, je ne vous en parle pas, ça fait déjà 15 jours qu'ils sont démobilisés. Vous imaginez la folie qui passe dans leur tête parce qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre de tels instants.

L'AS Saint-Etienne (ASSE) nous accueille vraiment comme un club local. On les remercie parce qu'ils nous font découvrir le monde professionnel et tout ce qui va autour. C'est une expérience extraordinaire qu'on ne revivra certainement pas."

Attention à la démobilisation

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "Le principal risque ? C'est la démobilisation, d'être tétanisé par le spectacle et l'environnement. On essaye de préparer nos joueurs, mais comment voulez-vous le préparer ? C'est impossible. On va découvrir tous ensemble le stade vendredi matin. Je vois déjà les étoiles dans leurs têtes. Après, ça va être gestion des émotions et arriver à faire du football.

Jouer en milieu de semaine ? C'est vrai que ce match est venu se positionner de façon agréable et désagréable. Désagréable par rapport à notre préparation. Agréable parce que ça permet à deux de nos joueurs de participer à la fête. Des joueurs emblématiques. C'était très important pour nous."

L'ASSE sous-estimée

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "On a eu deux semaines pour se préparer. Je crois qu'on s'est plus préparé administrativement, organisationnellement que sportivement. On n'a pas eu le temps de faire de mise en place. On va trouver d'autres artifices pour toucher les joueurs, pour les alerter sur certains points, parce que Saint-Etienne (ASSE) est une belle équipe. J'ai eu l'occasion de travailler sur le sujet, c'est mon rôle. Je peux vous dire que c'est une équipe qui est vraiment sous-estimée à l'heure actuelle. On visionne des vidéos pour essayer de se mémoriser les schémas tactiques de cette équipe de Saint-Etienne (ASSE). La grosse problématique, c'est comment on va faire face à tout ça."

"Face à l'ASSE, on sait où on peut jouer, on sait où on ne peut pas jouer"

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "Savoir comment ils vont évoluer, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Le coach Horneland le disait précédemment, il n'allait pas changer grand-chose dans l'approche de ce match. On sait où on peut jouer, on sait où on ne peut pas jouer. Maintenant, il y a un monde d'écart.

La vitesse, l'aspect athlétique, l'enchaînement, nous ne maîtrisons pas encore. Il y a des retours de blessures qui sont arrivés plus rapidement que prévu. C'est normal, le psychologique prend le pas après sur le physique. On est prêt à jouer blessé, on est prêt à faire n'importe quoi pour vivre ce moment. On a préparé ça puisque notre groupe sera de 21 joueurs. On a le droit à 18 joueurs sur la feuille de match, mais on veut faire participer tout le monde. Les éducateurs du groupe senior, du club, les dirigeants. Samedi-midi, on fait des choses ensemble pour justement partager ce moment.

Le choix des 18 et des 11, un vrai casse-tête ? C'est un groupe qui s'est dessiné au fil des tours. On n'était pas prédestiné d'arriver aussi loin. On va faire confiance à ceux qui étaient là jusque-là, parce que ça serait dommage de leur couper l'herbe sous le pied avant Geoffroy Guichard."

Geoffroy-Guichard impressionne

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "Accéder à la pelouse au milieu des tribunes vides, déjà, c'est impressionnant. Alors, imaginez, au moment où les joueurs vont accéder à l'échauffement. Déjà là, ça va vibrer fort. Mais c'est fait pour ça : vivre des moments aussi intenses. À ce niveau-là, quand ça va trop vite, il faut être très concentré, anticiper les situations. C'est très difficile dans le football. Une fois que vous avez le ballon dans les pieds, il faut être capable de le garder. On connaît le pressing et le contre-pressing de Saint-Etienne (ASSE). Si vous regardez les images, ça va très vite partout. À nous, à jouer encore plus vite."

Cognet à jouer à l'ASSE

Eric Cognet (entraîneur de l'USEM) : "J'ai une attache personnelle avec l'AS Saint-Étienne (ASSE) ; mon oncle maternel est Gérard Farison. J'ai eu la chance de pouvoir avoir quelques années de licence à l'ASSE quand j'étais plus jeune, jusqu'à 18 ans. Je connais la Maison Verte, j'ai énormément de souvenirs personnels dans cet environnement. Il y a la même ferveur et le même enthousiasme. J'ai eu la chance de faire quelques championnats nationaux avec l'ASSE. À l'époque, il y avait des possibilités de jouer en lieu des rideaux dans le Chaudron. On était également ramasseurs de balles. J'ai des souvenirs plein la tête."

