L'ASSE s'est imposée dans la douleur face à Nancy. Les Verts ont assuré l'essentiel en empochant les trois points. Suffisant pour récupérer la place de dauphin en Ligue 2. Pas pour convaincre les observateur de la rencontre. Et si on avait sous-estimé l'absence de buteur pour cette rencontre ?

Touché face à l'ESTAC, Joshua Duffus a dû déclarer forfait. C'est également le cas de Lucas Stassin. Bien que l'attaquant belge se soit entrainé deux jours la semaine dernière, le mollet semblait trop douloureux pour participer à la rencontre. Deux absences qui ont forcé Eirik Horneland à recomposer son onze. Sans surprise, le norvégien a opté pour Augustine Boakye dans un rôle de neuf et demi. Le Ghanéen avait montré qu'il était une option crédible en début de saison.

Dans tous les bons coups face à Troyes, cette fois, Boakye n'a pas brillé. Serré de près, il n'a pas suffisamment été trouvé entre les lignes. Pas suffisamment de poids sur la défense lorraine. Pas suffisamment connecté avec Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona. Mention "peut mieux faire" pour le numéro 20 des Verts.

Joshua Duffus a manqué

En pleine forme ces dernières semaines, Eirik Horneland peu regretter de ne pas avoir pu compter sur Joshua Duffus. Le buteur anglais restait sur trois buts et trois passes décisives en trois rencontres. Vu les espaces au sein de la défense nancéienne, il aurait pu présenter un réel poison pour l'ASNL. Une carte que n'a pu aligner le coach norvégien.

Lucas Stassin muet depuis 54 jours

Une absence qui s'ajoute à celle de Lucas Stassin. Les dernières semaines sont délicates pour le jeune belge. Il faut remonter au 4 octobre pour voir sa dernière réalisation sous le maillot Vert. C'était à la Mosson pour une victoire 0-2 face à Montpellier. Cinq matchs, 259 minutes sans trouver les filets. Une éternité pour un attaquant de son calibre qui évolue dans un championnat à sa portée. Relégué sur le banc ces derniers matchs, il aurait pu remettre les pendules à l'heure face à Nancy. Impossible. Touché au mollet, quid de la durée de son indisponibilité ? Pour l'heure, peu probable de le voir en Coupe de France.

L'ASSE doit encore composer

Si les critiques ont été nombreuses après la victoire poussive de l'ASSE face à Nancy, le manque de véritable attaquant de pointe est un problème qui ne peut être évacué d'un revers de main. Le jeune N'Guessan a une nouvelle fois montré qu'il était encore frêle pour répondre aux joutes de la Ligue 2. Il aura probablement l'occasion de se montrer ce samedi en Coupe de France. De quoi gagner du temps pour l'ASSE, soigner les buteurs, et espérer pouvoir se présenter à Dunkerque avec la meilleure équipe possible.